СМИ России: российские санкции грозят Украине топливным коллапсом

В обзоре российских СМИ 19 апреля:

"Ведомости": если чуда не произойдет

В центре внимания центральных российских СМИ остаются выборы президента на Украине. Накануне второго тура актер Владимир Зеленский опережает действующего президента Петра Порошенко. Этот отрыв, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные соцопросов, как минимум двукратный.

Газета пишет о шансах Порошенко переломить ситуацию в свою пользу, но делает вывод, что это вряд ли ему удастся. Сам Порошенко и его соратники возлагают надежды на намеченные на пятницу дебаты на киевском стадионе "Олимпийский", пишет издание.

Не надо надеяться, что "Зеленский такой уж зеленый", предупреждает украинский политолог Вадим Карасев.

"Он человек умный и сообразительный, и на шоу в стадионном формате у Порошенко не слишком большая фора - она точно не даст ему возможность переломить ситуацию".

Между тем, отмечают "Ведомости", чем ближе выборы, тем больше признаков того, что украинский госаппарат начинает терять лояльность президенту. На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева выпустил на свободу по формальным основаниям арестованную год назад за подготовку теракта в Верховной раде депутата Надежду Савченко, а в четверг Киевский окружной административный суд признал незаконной национализацию в 2016 году Приватбанка олигарха Игоря Коломойского, на телеканале которого выходят программа и сериалы Зеленского.

Российские эксперты в "спасение" Порошенко тоже не верят. У настроения избирателей слишком большая инерция, чтобы что-то могло измениться за оставшиеся дни, говорит политолог Евгений Минченко.

"Если [изменение расклада голосов] произойдет, это будет чудо. Честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что что-то сейчас переломит этот тренд".

С этим утверждением согласен и политолог Алексей Чеснаков: "Основная часть избирателей уже сделала выбор, и результат дебатов на них не повлияет".

Команда Порошенко прикладывает все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, отмечает политолог Андрей Кортунов. "Обвиняют Зеленского, что он получает деньги от помощника президента России Владислава Суркова, и даже публикуют какую-то электронную переписку. Думаю, это будет последнее, на что они будут делать ставку, - представлять Зеленского как ставленника Москвы", - считает он.

Но эти действия запоздали и вряд ли изменят ситуацию принципиально, уверен эксперт.

"Если не будет какой-то масштабной военной эскалации на востоке Украины, чего вроде бы не предвидится, думаю, общий тренд изменить уже нельзя".

"Ведомости", "Известия": топливные санкции

Между тем, Россия вводит новые санкции против Украины. На этот раз топливные, пишет газета "Ведомости". 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширяет список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой, по его словам, за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

По словам аналитика АКРА Василия Тануркова, около половины годового потребления Украиной бензина и дизтоплива приходится на российские нефтепродукты.

"Эффект для Украины [в случае запрета экспорта топлива], скорее всего, будет в росте цен, для России - практически незаметен", - считает он.

"Укртатнафта", которая владеет нефтеперерабатывающими мощностями на Украине, уже давно обращала внимание госорганов страны на "угрожающую зависимость топливного рынка страны от монопольных поставок нефтепродуктов из России", говорится в ее сообщении, распространенном вчера. Теперь, когда прекращение их поставок становится реальностью, это "может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике, и подорвать национальную безопасность страны".

Санкции против Украины - это ответные меры на торговые санкции, которые страна ввела на прошлой неделе, объясняют "Ведомости". Но их надо рассматривать и в контексте переговоров по газовым контрактам, которые предстоят до конца года, отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. "Возможные задержки со строительством "Северного потока - 2" ухудшают переговорную позицию Москвы, таким образом правительство пытается ее улучшить", - отмечает он.

Газета "Известия" приводит по этому поводу заявление российского сенатора Алексея Пушкова, который сказал, что Киев ошибся, думая, что сможет бесконечно и безнаказанно вводить санкции против России. По словам политика, теперь Украине придется вкусить плоды политики провокаций и выпадов президента Петра Порошенко в отношении Москвы.

"В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан", - написал Пушков в "Твиттере".

Znak.com: "мертвые души" в Госдуме

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ. Поводом для обращения в генеральную прокуратуру стала ситуация, сложившаяся на пленарном заседании 16 апреля.

Тогда перед голосованием за законопроект "О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ", по подсчетам депутата Сергея Иванова (фракция ЛДПР), в зале пленарных заседаний было всего 144 депутата. Этого количества парламентариев недостаточно для кворума, который должен насчитывать 226 депутатов.

После того, как депутат Сергей Иванов заявил об отсутствии на заседании значительной части депутатов, председательствующий в тот момент первый заместитель председателя ГД Александр Жуков попросил всех депутатов, "кто рядом с залом, занять свои места". Буквально через пару минут состоялось голосование, в котором, по данным электронной системы учета, приняло участие уже 355 парламентариев.

На видеозаписи трансляции заседания невозможно посчитать депутатов "по головам": нет общих планов зала, отмечает издание. В пресс-службе Государственной думы устную просьбу корреспондента Znak.com предоставить редакции видеозапись заседания, включая общие планы зала, удовлетворить отказались. В пресс-службе думы попросили выслать им официальный запрос, а также поставили под сомнение техническую возможность предоставления такой записи в принципе. Тем не менее редакция Znak.com предполагает, что запись заседания все же существует и может быть получена в ходе проверки правоохранительными органами.

Как говорится в обращении на имя Чайки, принятие законопроекта, возможно, проходило с нарушениями регламента, что нарушает права граждан России, избравших депутатов Госдумы. Кроме того, принятие и вступление в силу законопроекта, который был рассмотрен в первом чтении с нарушениями, также будет нарушать права граждан.

"Коммерсант": любители и профессионалы

Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов. Согласно поправкам, обучение в автошколе теперь не будет считаться образовательным процессом. Граждане, как и сейчас, должны будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории (B, C, D и т. д.), при этом будут оставаться любителями.

Если же гражданин планирует работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, то есть стать "водителем-профессионалом", он должен пройти курсы повышения квалификации.

Цена курсов, по оценке Минтранса, варьируется от 2,7 тыс. до 12,3 тыс. руб. Общие затраты отрасли оценены в 1,66 млрд руб. По окончании обучения гражданин получит свидетельство о профессии водителя сроком на пять лет. Дополнительного экзамена в ГИБДД проходить не надо.

Компаниям, у которых есть парк грузовиков и автобусов, запретят нанимать водителей без профессиональных свидетельств. Нарушение этого требования будет караться штрафом, размер которого еще не определен. Новые требования не будут действовать при найме водителей на работу в пожарную охрану, скорую помощь, аварийную службу и в армию.

Эксперты оценивают эту инициативу как излишнюю и даже вредную. Проект Минтранса разрушит действующую систему образования, которая "с огромным трудом планомерно выстраивалась с 2013 года", говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. В результате принятия закона уровень подготовки "самой массовой профессии в стране" серьезно снизится, считает она, "любителями" станут даже водители транспорта со спецсигналами и водители трамваев. "На наш взгляд, проект абсурден, непрофессионален, опасен и вызовет рост аварийности", - считает она.

"Это очень похоже на желание заработать денег на перевозчиках", - считает глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов отмечает, что компании и сейчас испытывают недостаток квалифицированных водителей современной грузовой техники, но разделение водителей усугубит дефицит.

"Даже незначительное изменение в зарплате водителя, призванное компенсировать стоимость переквалификации, может отразиться на стоимости грузоперевозки и, как следствие, на общем увеличении уровня инфляции", - считает он.

Система ограничений является в данном случае избыточной, - добавляет директор по логистике "Coca-Cola HBC Россия" Илья Елецких. - Когда водитель получает право управления большегрузным транспортом, это уже является подтверждением его теоретических и практических навыков".

Что еще почитать:

В материале под названием "Связные Путина: как миллиардеры и чиновники пытались подружить Россию с Трампом", журнал Forbes излагает самую полную, по версии издания, историю попыток российских чиновников и предпринимателей построить мост между Москвой и Вашингтоном, как это изложено в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как стало известно газете "Коммерсант", Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. Но ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор, отмечает газета.

Российские власти ограничат исполнителей национальных проектов в выборе поставщиков. Так, по мнению правительства, можно будет поддержать отечественного производителя, пишет газета "Ведомости".

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си