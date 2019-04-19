Акционер "Югры" Алексей Хотин задержан по подозрению в растрате

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Российский Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина.

Хотин подозревается в причастности к хищению денежных средств "Югры" в размере 7,5 млрд рублей. Дело в отношении банкира возбуждено п по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

В июле 2017 года Центробанк России ввел временную администрацию в банке "Югра", а позже отозвал у него лицензию.

Внимание ЦБ привлекала активная деятельность "Югры" на рынке вкладов населения, так как банк принимал вклады по ставкам выше рыночных. "Югра" входила в двадцатку крупнейших российских банков по размеру привлеченных вкладов населения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. Обязательства банка на тот момент составили почти 195 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам 170 млрд рублей. Банкротство "Югры" стало крупнейшим страховым случаем в России.

Арбитражные суды оставили без удовлетворения кассационную жалобу "Югры" на решение ЦБ о временной администрации и моратории на удовлетворение требований кредиторов. Верховный суд отказал в пересмотре дела.

Что известно об акционере "Югры"

Родившийся в Белоруссии бизнесмен Алексей Хотин - контролирующий акционер банка. На момент отзыва лицензии Хотину лично и подконтрольным ему структурам принадлежало 52,5% акций банка.

Он появился в списке акционеров "Югры" в январе 2016 года. На тот момент, как указывалось в документах банка, ему принадлежало 0,48% акций банка. Еще 52,4% акций принадлежало швейцарской компании Radamant Financial AG, бенефициаром которой является Хотин.

По данным журнала Forbes, структуры Алексея Хотина и его отца Юрия Хотина купили финорганизацию в 2012 году.

В рейтинге богатейших бизнесменов 2019 года Алексей Хотин занимает 154-е место с состоянием в 700 млн долларов.