В Северной Ирландии убили журналистку. Полиция подозревает республиканцев из новой ИРА

Правообладатель иллюстрации AFP/Jess Lowe Image caption Лира Макки была одной из самых известных журналистов Северной Ирландии

29-летняя журналистка была застрелена в ходе беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Полиция подозревает в убийстве ирландских республиканцев-радикалов.

Как сообщает полиция Северной Ирландии, вооруженный мужчина в маске открыл огонь по полицейским около 23:00 в четверг. Перестрелка запечатлена на мобильный телефон одним из прохожих.

Журналистка Лира Макки стояла рядом с полицейским автомобием и получила ранение. Ее сразу отезли в ближайшую больницу, но по пути туда она скончалась.

Полиция начала рассладование и заявила, что за убийством, вероятнее всего, стоят боевики так называемой Новой Ирландской республиканской армии (НИРА).

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала убийство Макки "шокирующим и безрассудным" и заявила, что журналистка умерла, "смело выполняя свою работу".

Преступление также осудили лидеры шести крупнейших политических партий Северной Ирландии.

"Убийство Лиры стало нападением на всех членов нашего общества, нападением на мир и демократический процесс", - говорится в совместном заявлении политиков.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил солидарность с жителями Лондондерри и с журналистским сообществом.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция искала оружие и боеприпасы в Лондондерри, когда начались беспорядки

Беспорядки в Лондондерри начались после того, как полиция пришла с обысками в районы Малрой-Парк и Галлиа.

"Диссиденты-республиканцы планируют нападения в этом городе, и мы проводим обыски в микрорайоне Крегган", - сообщил офицер полиции Северной Ирландии Марк Хэмилтон.

Демонстранты принялись кидать в полицейских самодельные гранаты, а также подожгли два автомобиля. По словам Хэмилтона, нападения на полицию, скорее всего, были тщательно спланированы.

Джулина О'Нил, корреспондент Би-би-си в Северной Ирландии

Активность республиканцев в последнее время возросла, и полиция Северной Ирландии опасается волны нападений в ознаменование годовщины Пасхального восстания 1916 года.

(Восстание ирландских республиканцев, которые планировали воспользоваться участием Британии в Первой мировой войне и провозгласить независимую Ирландскую Республику - прим. ред.)

Операция спецслужб в четверг вечером развернулась в района Крегган, где они искали оружие и боеприпасы. Оперативники опасались, что вооружение может быть использовано в ближайшие дни для нападения на полицию.

В убийстве Лиры Макки подозревают группировку НИРА, которая в начале года организовала нападение на здание городского суда.