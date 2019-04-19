В Северной Ирландии убили журналистку. Полиция подозревает республиканцев из новой ИРА
29-летняя журналистка была застрелена в ходе беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Полиция подозревает в убийстве ирландских республиканцев-радикалов.
Как сообщает полиция Северной Ирландии, вооруженный мужчина в маске открыл огонь по полицейским около 23:00 в четверг. Перестрелка запечатлена на мобильный телефон одним из прохожих.
Журналистка Лира Макки стояла рядом с полицейским автомобием и получила ранение. Ее сразу отезли в ближайшую больницу, но по пути туда она скончалась.
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Полиция начала рассладование и заявила, что за убийством, вероятнее всего, стоят боевики так называемой Новой Ирландской республиканской армии (НИРА).
Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала убийство Макки "шокирующим и безрассудным" и заявила, что журналистка умерла, "смело выполняя свою работу".
Преступление также осудили лидеры шести крупнейших политических партий Северной Ирландии.
"Убийство Лиры стало нападением на всех членов нашего общества, нападением на мир и демократический процесс", - говорится в совместном заявлении политиков.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил солидарность с жителями Лондондерри и с журналистским сообществом.
Беспорядки в Лондондерри начались после того, как полиция пришла с обысками в районы Малрой-Парк и Галлиа.
"Диссиденты-республиканцы планируют нападения в этом городе, и мы проводим обыски в микрорайоне Крегган", - сообщил офицер полиции Северной Ирландии Марк Хэмилтон.
Демонстранты принялись кидать в полицейских самодельные гранаты, а также подожгли два автомобиля. По словам Хэмилтона, нападения на полицию, скорее всего, были тщательно спланированы.
Джулина О'Нил, корреспондент Би-би-си в Северной Ирландии
Активность республиканцев в последнее время возросла, и полиция Северной Ирландии опасается волны нападений в ознаменование годовщины Пасхального восстания 1916 года.
(Восстание ирландских республиканцев, которые планировали воспользоваться участием Британии в Первой мировой войне и провозгласить независимую Ирландскую Республику - прим. ред.)
Операция спецслужб в четверг вечером развернулась в района Крегган, где они искали оружие и боеприпасы. Оперативники опасались, что вооружение может быть использовано в ближайшие дни для нападения на полицию.
В убийстве Лиры Макки подозревают группировку НИРА, которая в начале года организовала нападение на здание городского суда.