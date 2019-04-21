Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах с трехкратным перевесом

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По данным Национального экзитпола шоумен и комик Владимир Зеленский выигрывает выборы президента Украины. Соцопросы показывают, что, по данным на 18:00, он набрал 73,2% голосов. Действующий президент Петр Порошенко набирает 25,3% голосов.

За Зеленского больше всего голосовали в восточных областях Украины - там он набирает 87,7%. Меньше всего за него голосовали в западных регионах - там у него около 57% голосов. Порошенко в западных областях набирает 41,3% голосов.

Национальный экзитпол финансируется международными организациями и не зависит от политических сил или кандидатов. Интервьюеры выбирали каждого 12-го избирателя, выходящего с участка. В выборку для опросов не включают специальные участки (больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки и голосования на дому) - это около 5% избирателей.

Национальная полиция Украины сообщила о более тысячи нарушений, зафиксированных в ходе голосования. Однако эти нарушения не повлияют на результаты выборов, сообщили в полиции.

Выборы-2019

Изначально на пост президента Украины претендовало максимальное число кандидатов - 39. До последнего было не ясно, кто выйдет во второй тур - фаворитами социологических опросов помимо Зеленского и Порошенко были глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава пророссийской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

По результатам первого тура выборов, Зеленский набрал около 30% голосов, а Порошенко почти 16%.

На протяжении всей президентской кампании Зеленский почти не давал интервью и не общался с избирателями. 17 апреля он дал единственное за всю президентскую кампанию интервью изданию РБК-Украина. Интервью состоялось, потому что шоумен проиграл корреспонденту издания в настольный теннис во время первого тура голосования.

Зеленский заявил, что намерен "информационно" вернуть Донбасс Украине, дав жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР понять, что они нужны Украине.

19 апреля прошли дебаты между Порошенко и Зеленским - это была первая и единственная встреча двух кандидатов за все время кампании. Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке" и обвинил его в пособничестве украинским олигархам. Шоумен в ответ назвал действующего президента "волком в овечьей шкуре" и сказал, что к власти должны прийти люди "с ментальностью 21-го столетия".