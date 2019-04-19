Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption 75-летний ученый Виктор Кудрявцев сейчас - самый пожилой арестант московского СИЗО "Лефортово"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей перевести из СИЗО в гражданскую больницу ученого Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о госизмене.

"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил адвокат ученого Иван Павлов агентству Интерфакс.

По словам Павлова, российские власти должны уведомить ЕСПЧ об исполнении этих мер в отношении его подзащитного до 6 мая этого года.

"Мы надеемся, что Виктора Кудрявцева не только обеспечат лечением, но и, наконец, изменят ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Европейский суд принял решение, которое может спасти нашему подзащитному жизнь и которое имели возможность принять и российские власти, но почему-то этого не сделали", - сказал адвокат.

В российском минюсте сообщили, что исполнять решение ЕСПЧ будет предложено Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Минюстом России предложено Федеральной службе исполнения наказаний оказать содействие в реализации этого решения. ЕСПЧ будет уведомлен о результатах принятых мер в установленный срок", - сообщили в пресс-службе минюста.

Об ухудшении состояния здоровья 75-летнего Виктора Кудрявцева в СИЗО общественники рассказали 19 марта.

"Если до заключения под стражу он принимал примерно пять разных препаратов, то сейчас их число составляет уже 15. Особое опасение вызывает диабет, с августа прошлого года суточная доза сахароснижающего препарата росла и сейчас достигла предела для данного препарата, и он перестал быть эффективен", - сообщил тогда член Московской хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Он отмечал, что Кудрявцеву проводят диагностику и коррекцию назначенных препаратов в условиях СИЗО, но в полной мере соблюдать назначенную врачом диету в следственном изоляторе он не может.

Дело о госизмене

Об аресте научного сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева по обвинению в госизмене стало известно 22 июля прошлого года. Как отмечает Интерфакс, на данный момент 75-летний ученый является самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В "Роскосмосе" сообщали, что в рамках дела о госизмене расследуются события 2013 года, не уточняя, какие именно. Как писали СМИ, в ФСБ считают, что произошла утечка секретных данных в сфере гиперзвуковых технологий.

Как рассказал Интерфаксу адвокат Павлов, в уголовном деле речь идет о передаче секретных данных в двух письмах по электронной почте в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую агентству пересказал адвокат, Кудрявцев получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Следствие считает, что эти данные могли быть использованы при создании нового оружия.

Сам Кудрявцев свою вину не признает. По версии защиты, ученый уже более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям, а отчеты по программе FP7-SPACE публиковались в открытом доступе.

Виктор Кудрявцев - кандидат физических наук и научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

В 2016 году он был в числе ученых, подписавших письмо в поддержку другого сотрудника ЦНИИмаш, создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который также был осужден за госизмену. Подробности его дела неизвестны.