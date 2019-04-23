Российская арктическая экспедиция сорвалась из-за украинского самолета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посадка Ан-74 на "Барнео"

Ежегодный арктический лагерь "Барнео" проводился с 2001 года. Но в этом году он не состоится. Организаторы зафрахтовали украинский самолет Ан-74, а "Авиалинии Антонова" запретили его использовать. Там подозревают, что организаторы хотели использовать самолет для других целей.

Лагерь "Барнео" действует в Арктике с 2001 года. Примерно половина обитателей "Барнео" - лыжники, которые готовятся совершить поход к полюсу. Плюс туристы, которые затем летают к полюсу на вертолете. Тур на Барнео стоит минимум 19 тысяч евро, а лыжный тур через "Барнео" - 46 тысяч евро.

Всего вместе с несколькими учеными и обслуживающим персоналом там находится около 260 человек, рассказал Би-би-си руководитель компании "Викаар" Виктор Боярский, которая занималась организацией лыжных походов на "Барнео".

Лагерь действует один-полтора месяца. За это время солнце еще не успевает подтопить льдину так, чтобы на нее не мог сесть самолет.

Обслуживают "Барнео" исключительно самолеты Ан-74. Они были разработаны в 1980-х годах в СССР на основе военно-транспортных Ан-72 и лучше других приспособлены для полетов в северных широтах. Ан-74 могут совершать укороченный взлет и посадку, что также очень важно при полетах с полосы на льдине.

В мире существует совсем немного машин, способных доставить грузы на подобную арктическую станцию.

Самолеты на ледовую базу летают с аэродрома в норвежском селении Лонгъир на архипелаге Шпицберген - самом северном аэропорту в мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сразу после десантирования полярники начинают строить аэродром при помощи небольших тракторов

До 2018 года дрейфующий лагерь "Барнео" организовывал Экспедиционный центр Русского географического общества, который возглавлял полярник Александр Орлов. Именно по его инициативе и появился лагерь "Барнео". Орлов умер в апреле 2017 года.

Сейчас организацией дрейфующего лагеря занимается швейцарская компания Barneo AG.

Александр Красноперов, глава ООО "Барнео, связанной со швейцарской компанией, подтвердил отмену лагеря. Он отказался отвечать на вопросы о финансовых потерях для организаторов.

Как все случилось?

В 2019 году экспедиция готовилась в обычном режиме. В конце марта в Лонгъир прибыли специалисты для строительства лагеря, туда же привезли топливо, палатки и оборудование. Вертолеты Ми-8 провели ледовую разведку и определили место для лагеря, а затем туда с транспортного самолета Ил-76 был сброшен парашютный десант и топливо.

Но 12 апреля стало известно, что экспедиция в 2019 году не состоится.

Правообладатель иллюстрации TASS/ Vladimir Sindeyev Image caption Тот самый единственный Ан-74Т "Авиалиний Антонова", который был зафрахтован для экспедиции

Причиной прекращения экспедиции стала невозможность использовать самолеты Ан-74 авиакомпании "Авиалинии Антонова" для полетов из Лонгъира на аэродром "Барнео". Государственная авиационная служба Украины отказалась выдать этому самолету разрешение на полеты в районах севернее 80-й широты, сказал Би-би-си Боярский.

По его словам, ранее "Авиалинии Антонова" получили разрешение на полеты у норвежских авиационных властей.

Боярский утверждает, что уведомление о невозможности полетов на арктическую станцию организаторы получили только 8 апреля, написано оно было за четыре дня до этого.

Минск или Барнео?

Би-би-си направила запрос в Государственную авиационную службу Украины, ожидает ответа.

В ГК "Антонов" Би-би-си рассказали, что они дали добро на вылет Ан-74Т. Но заказчик хотел использовать самолет для выполнения двух коммерческих рейсов по маршруту Лонгъир-Минск, а не для перелета в лагерь "Барнео", сообщил Би-би-си представитель компании.

"Вопрос о полете самолета Ан-74Т в лагерь "Барнео" рассматривался на начальных этапах переговоров, до прилета самолета Ан-74Т в аэропорт Лонгъир, но заказчик был заранее проинформирован о невозможности выполнения таких рейсов", - рассказал представитель "Авиалиний Антонова".

Правообладатель иллюстрации TASS/Roman Denisov Image caption Туристический полет на полюс в 2002 году - как и теперь, добравшись в Арктику на Ан-74, дальше летают на вертолетах Ми-8

Боярский отрицает, что организаторы заказывали этот самолет для полетов в Минск.

По его словам, после отказа организаторы попытались найти замену украинскому Ан-74Т, но "свободных" АН-74 они не нашли. Кроме того, процесс согласования полетов для компаний, которые ранее не летали в Шпицберген, занимает две-три недели, которых у организаторов не было из-за начинающегося таяния льда.

Отмена экспедиции в 2019 году окажется временной, уверяет Боярский. Он рассчитывает, что на следующий год организаторы, имея в запасе несколько месяцев, смогут заранее подготовиться к экспедиции так, чтобы в последний момент не остаться без самолета.

Что известно о лагере?

"Барнео" международный и исключительно мирный проект, далекий от политики, утверждают организаторы и участники.

Но в прошлом лагерь "Барнео" становился центром военной активности России. В 2016 году на нем высадился парашютный десант спецназа МВД Чечни.

Как рассказывал об этом корреспондент ТАСС, в задачу десантников входило обнаружить лагерь условного противника и взять его штурмом. Базировались чеченские десантники на "Барнео". Чуть позднее в том же году, как сообщает телеканал "Вести", 21 апреля 2016 года в лагере прошла совместная учебная операция воздушно-десантных войск России и спецназа из Белоруссии.

В 2016 году после высадки российских спецназовцев в лагере "Барнео" Норвегия ужесточила правила полетов на "Барнео", введя обязательный 48-часовой перерыв между полетами. Это правило было вскоре отменено, но на официальной странице лагеря в "Фейсбуке" 23 апреля 2016 года появилось объявление о том, что логистика будет перенесена из Лонгъира на территорию России - на Землю Франца Иосифа. Но этого так и не произошло.

Правообладатель иллюстрации Repik/TASS Image caption Ан-74 был создан в советское время в том числе и для полетов в Арктику, и теперь ему трудно найти замену

Само Русское географическое общество, под патронатом которого проходил лагерь, сотрудничает с Военно-морским флотом России. А в его попечительский совет входят президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие представители руководства России.

12 апреля, когда было объявлено о том, что экспедиция "Барнео" не состоится, прошло заседание центра Русского географического общества на Северном флоте, на котором обсуждалась экспедиция на Землю Франца-Иосифа.

"Мероприятия комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа пройдут в едином контексте историко-патриотической акции "Три флага над архипелагом", которая посвящена современному российскому флагу и двум знаковым историческим датам - 105-летию поднятия русского флага на мысе Флора острова Нортбрук и 90-летию поднятия советского флага на южном берегу острова Гукера", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

В октябре Русское географическое общество снарядило экспедицию на острова Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе, участники которой передвигались на десантных катерах Ленинградской военно-морской базы.

Россия в последние годы стала активно развивать свое присутствие в Арктике. Этот регион рассматривается как один из самых стратегически важных.

Российские военные регулярно проводят учения в арктических широтах. Страны НАТО также активно усиливают военное присутствие на севере. Последние большие учения НАТО Trident Juncture-2018 - крупнейшие со времен холодной войны - прошли в конце октября в Норвегии. По легенде силы НАТО вместе с партнерами из Швеции и Финляндии спасали некую небольшую страну от нападения агрессора.