Российская арктическая экспедиция сорвалась из-за украинского самолета
Ежегодный арктический лагерь "Барнео" проводился с 2001 года. Но в этом году он не состоится. Организаторы зафрахтовали украинский самолет Ан-74, а "Авиалинии Антонова" запретили его использовать. Там подозревают, что организаторы хотели использовать самолет для других целей.
Лагерь "Барнео" действует в Арктике с 2001 года. Примерно половина обитателей "Барнео" - лыжники, которые готовятся совершить поход к полюсу. Плюс туристы, которые затем летают к полюсу на вертолете. Тур на Барнео стоит минимум 19 тысяч евро, а лыжный тур через "Барнео" - 46 тысяч евро.
Всего вместе с несколькими учеными и обслуживающим персоналом там находится около 260 человек, рассказал Би-би-си руководитель компании "Викаар" Виктор Боярский, которая занималась организацией лыжных походов на "Барнео".
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Лагерь действует один-полтора месяца. За это время солнце еще не успевает подтопить льдину так, чтобы на нее не мог сесть самолет.
Обслуживают "Барнео" исключительно самолеты Ан-74. Они были разработаны в 1980-х годах в СССР на основе военно-транспортных Ан-72 и лучше других приспособлены для полетов в северных широтах. Ан-74 могут совершать укороченный взлет и посадку, что также очень важно при полетах с полосы на льдине.
В мире существует совсем немного машин, способных доставить грузы на подобную арктическую станцию.
Самолеты на ледовую базу летают с аэродрома в норвежском селении Лонгъир на архипелаге Шпицберген - самом северном аэропорту в мире.
До 2018 года дрейфующий лагерь "Барнео" организовывал Экспедиционный центр Русского географического общества, который возглавлял полярник Александр Орлов. Именно по его инициативе и появился лагерь "Барнео". Орлов умер в апреле 2017 года.
Сейчас организацией дрейфующего лагеря занимается швейцарская компания Barneo AG.
Александр Красноперов, глава ООО "Барнео, связанной со швейцарской компанией, подтвердил отмену лагеря. Он отказался отвечать на вопросы о финансовых потерях для организаторов.
Как все случилось?
В 2019 году экспедиция готовилась в обычном режиме. В конце марта в Лонгъир прибыли специалисты для строительства лагеря, туда же привезли топливо, палатки и оборудование. Вертолеты Ми-8 провели ледовую разведку и определили место для лагеря, а затем туда с транспортного самолета Ил-76 был сброшен парашютный десант и топливо.
Но 12 апреля стало известно, что экспедиция в 2019 году не состоится.
Причиной прекращения экспедиции стала невозможность использовать самолеты Ан-74 авиакомпании "Авиалинии Антонова" для полетов из Лонгъира на аэродром "Барнео". Государственная авиационная служба Украины отказалась выдать этому самолету разрешение на полеты в районах севернее 80-й широты, сказал Би-би-си Боярский.
По его словам, ранее "Авиалинии Антонова" получили разрешение на полеты у норвежских авиационных властей.
Боярский утверждает, что уведомление о невозможности полетов на арктическую станцию организаторы получили только 8 апреля, написано оно было за четыре дня до этого.
Минск или Барнео?
Би-би-си направила запрос в Государственную авиационную службу Украины, ожидает ответа.
В ГК "Антонов" Би-би-си рассказали, что они дали добро на вылет Ан-74Т. Но заказчик хотел использовать самолет для выполнения двух коммерческих рейсов по маршруту Лонгъир-Минск, а не для перелета в лагерь "Барнео", сообщил Би-би-си представитель компании.
"Вопрос о полете самолета Ан-74Т в лагерь "Барнео" рассматривался на начальных этапах переговоров, до прилета самолета Ан-74Т в аэропорт Лонгъир, но заказчик был заранее проинформирован о невозможности выполнения таких рейсов", - рассказал представитель "Авиалиний Антонова".
Боярский отрицает, что организаторы заказывали этот самолет для полетов в Минск.
По его словам, после отказа организаторы попытались найти замену украинскому Ан-74Т, но "свободных" АН-74 они не нашли. Кроме того, процесс согласования полетов для компаний, которые ранее не летали в Шпицберген, занимает две-три недели, которых у организаторов не было из-за начинающегося таяния льда.
Отмена экспедиции в 2019 году окажется временной, уверяет Боярский. Он рассчитывает, что на следующий год организаторы, имея в запасе несколько месяцев, смогут заранее подготовиться к экспедиции так, чтобы в последний момент не остаться без самолета.
Что известно о лагере?
"Барнео" международный и исключительно мирный проект, далекий от политики, утверждают организаторы и участники.
Но в прошлом лагерь "Барнео" становился центром военной активности России. В 2016 году на нем высадился парашютный десант спецназа МВД Чечни.
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Как рассказывал об этом корреспондент ТАСС, в задачу десантников входило обнаружить лагерь условного противника и взять его штурмом. Базировались чеченские десантники на "Барнео". Чуть позднее в том же году, как сообщает телеканал "Вести", 21 апреля 2016 года в лагере прошла совместная учебная операция воздушно-десантных войск России и спецназа из Белоруссии.
В 2016 году после высадки российских спецназовцев в лагере "Барнео" Норвегия ужесточила правила полетов на "Барнео", введя обязательный 48-часовой перерыв между полетами. Это правило было вскоре отменено, но на официальной странице лагеря в "Фейсбуке" 23 апреля 2016 года появилось объявление о том, что логистика будет перенесена из Лонгъира на территорию России - на Землю Франца Иосифа. Но этого так и не произошло.
Само Русское географическое общество, под патронатом которого проходил лагерь, сотрудничает с Военно-морским флотом России. А в его попечительский совет входят президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие представители руководства России.
12 апреля, когда было объявлено о том, что экспедиция "Барнео" не состоится, прошло заседание центра Русского географического общества на Северном флоте, на котором обсуждалась экспедиция на Землю Франца-Иосифа.
"Мероприятия комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа пройдут в едином контексте историко-патриотической акции "Три флага над архипелагом", которая посвящена современному российскому флагу и двум знаковым историческим датам - 105-летию поднятия русского флага на мысе Флора острова Нортбрук и 90-летию поднятия советского флага на южном берегу острова Гукера", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.
В октябре Русское географическое общество снарядило экспедицию на острова Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе, участники которой передвигались на десантных катерах Ленинградской военно-морской базы.
Россия в последние годы стала активно развивать свое присутствие в Арктике. Этот регион рассматривается как один из самых стратегически важных.
Российские военные регулярно проводят учения в арктических широтах. Страны НАТО также активно усиливают военное присутствие на севере. Последние большие учения НАТО Trident Juncture-2018 - крупнейшие со времен холодной войны - прошли в конце октября в Норвегии. По легенде силы НАТО вместе с партнерами из Швеции и Финляндии спасали некую небольшую страну от нападения агрессора.