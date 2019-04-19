"Роснефть" попросит "пресечь" деятельность агентства Рейтер в России

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"Роснефть" обвинила информационное агентство Рейтер во лжи и провокации из-за публикации о том, как Венесуэла с помощью российской компании обходит санкции США. "Роснефть" обещает обратиться в правоохранительные органы с целью "пресечения противоправной деятельности псевдоагентства" в России.

"Вынуждены констатировать, что Рейтер прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации. Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству", - говорится в сообщении на сайте "Роснефти".

"По сути, эти действия являются информационными диверсиями, - сказано в заявлении. - Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации".

Источник газеты "Ведомости", близкий к одной из сторон конфликта, уточнил, что "Роснефть" планирует обратиться в ФСБ. Агентство Рейтер пока не прокомментировало заявление "Роснефти".

Что разозлило "Роснефть"

В "Роснефти" назвали "откровенной ложью" публикацию агентства от 19 апреля, вышедшую под заголовком "Венесуэла обходит санкции США, проводя деньги от продажи нефти через Россию".

В материале говорится, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA, в отношении которой США ввели в январе жесткие санкции, начала перенаправлять счета от продажи нефти "Роснефти".

Российская компания, сообщает Рейтер, моментально перечисляет деньги PDVSA со скидкой к цене продажи, что дает возможность избежать стандартного срока завершения нефтяных сделок, составляющего от 30 до 90 дней, и позже получает всю сумму у покупателя.

Агентство в заметке ссылается на свои источники и документы. "Деньги оказываются в российских банках или используются для осуществления оставшихся платежей, например, за услуги морских перевозок или фрахт, чтобы не прерывать экспорт нефти", - сказал источник в PDVSA.

Помощь Москвы

Администрация президента Николаса Мадуро с января ведет переговоры с союзниками в Москве о способах обойти запрет, касающийся получения PDVSA выплат от клиентов в долларах, пишет Рейтер и напоминает, что власти России считают санкции США против Венесуэлы незаконными и обещают помогать Венесуэле им противостоять.

В январе этого года лидер контролируемого оппозиций венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым США и многие другие страны (но не Россия), отказав в признании действующему президенту Мадуро.

После этого агентство Рейтер выпустило серию публикаций о поддержке, которую Москва оказывает Мадуро. Агентство также сообщало о прибытии в Венесуэлу российских военных.

По подсчетам Рейтер, с 2006 года правительство России и "Роснефть" выдали Венесуэле как минимум 17 млрд долларов кредитов.