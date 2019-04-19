Бизнесмена Хотина отправили под домашний арест. Что было в суде

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption До сегодняшнего дня не было ясно, как выглядит Алексей Хотин

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Хотину - бывшему главному акционеру банка "Югра", крах которого в 2017 года стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Хотина отправили под домашний арест, его подозревают в присвоении 7,5 млрд рублей.

Судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия, Хотин будет находиться под домашним арестом до 18 июня, передает из суда корреспондент Би-би-си. Бизнесмену запрещено выходить из квартиры на улице Полянка после 22 часов вечера.

СКР сообщил о задержании одного из самых "закрытых" участников списка Forbes (даже его фото почти никогда не публиковалось) 19 апреля в полдень. Из сообщения следовало, что главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей из банка "Югра", в том числе в отношении основного акционера банка Хотина.

Дело возбуждено по части 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Это сообщение по ошибке было опубликовано с фотографией другого бизнесмена - Алексея Семина. Фотографию заменили лишь спустя несколько часов. Это был кадр с видео, на котором Хотин идет в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Что было в суде

Хотина доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения в половине шестого вечера. У него была ссадина над бровью.

На заседании следователь заявил, что само дело было возбуждено 18 апреля, кроме него по делу проходят еще шесть человек.

Хотина задержали 19 апреля. Его причастность к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела, документами Банка России, показаниями потерпевшего и другими доказательствами, сказал в суде следователь.

Адвокат Хотина Игорь Мардиросов назвал домашний арест "крайней мерой" и просил суд отклонить ходатайство следствия. В материалах дела отсутствуют материалы о причастности Хотина к данному преступлению, уголовное дело возбуждено с нарушениями, ранее по этим эпизодам были отказы в возбуждении дела, сказал адвокат.

Сам Хотин сказал, что "не уезжал и не собирается уезжать", и просил судью не отправлять его под домашний арест.

Что известно о Хотине?

Уроженец Минска Алексей Хотин впервые попал в российский список Forbes в 2016 году. Журнал отмечал его особую скрытность: белорусские бизнесмены Алексей и Юрий Хотины (отец бизнесмена) занимаются бизнесом в Москве уже 20 лет, но мало кто знает их в лицо, отмечали журналисты издания.

Конкуренты объясняли бизнес-успехи предпринимателя умением выстраивать отношения с влиятельными людьми. Он же выступал в качестве спонсора дизайнера Анастасии Задориной. Ее отец - глава службы обеспечения деятельности ФСБ Михаил Шекин. Среди хороших знакомых Хотина журнал называл Бориса Грызлова, главы высшего совета партии "Единая Россия", который "со школы дружит с секретарем Совета безопасности и экс-главой ФСБ Николаем Патрушевым".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS

По итогам свежего списка миллиардеров Forbes занял 154 место. Его состояние составляет 700 млн долларов.

В числе его активов, по данным журнала, около 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве и отель Four Seasons Moscow в самом центре Москвы, в нескольких шагах от Кремля. Этот актив бизнесмены приобрели в 2015 году у структур другого крупного бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова.

"Хотины купили отель, не торгуясь", - говорил изданию РБК один из его сточников.

В рейтинге Forbes "Короли российской недвижимости" Алексей и Юрий Хотины заняли девятую строчку.

Битва за "Югру"

Еще одним крупным активом Алексея Хотина был банк "Югра".

В июле 2017 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а также мораторий на рассчеты с кредиторами. ЦБ тогда заявил, что обнаружил в банке признаки вывода активов, махинаций с вкладами. Кроме того, регулятор сомневался в достоверности отчетности банка. Изначально дыра в капитале банка - разница между активами и пассивами - оценивалась в 2,1 млрд рублей. Но в итоге временная администрация посчитала, что ее размер 160 млрд рублей.

На момент ввода временной администрации банк входил в двадцатку крупнейших российских банков по размеру привлеченных средств вкладчиков и в тридцать крупнейших банков по величине активов. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам "Югры" 173 млрд рублей. Это рекорд для российской банковской системы.

Через несколько дней после ввода администрации в дело вмешалась Генеральная прокуратура. Ведомство опротестовало два приказа ЦБ - о введении временной администрации и о страховых выплатах вкладчикам. Прокуратура заявляла, что из-за введения временной администрации бюджет понесет ущерб в 170 млрд рублей. СМИ сообщали, что прокуратура вызывала для объяснений представителей АСВ и главу временной администрации.

Это стало первым случаем в современной российской истории, когда Генпрокуратура вмешалась в деятельность ЦБ по расчистке банковского сектора.

21 июля ЦБ отклонил протест генпрокуратуры и сообщил, что направил в прокуратуру материалы, подтверждающие позицию банка.

Через несколько дней "Югра" подала на ЦБ в Арбитражный суд, чтобы признать решение о назначении временной администрации незаконным. Дело дошло до Верховного суда, но "Югра" его проиграла.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом.

В день задержания Хотина представитель ЦБ заявил РИА Новости, что регулятор шесть раз в 2017-2018 годах обращался в правоохранительные органы по действиям руководства и собственников банка "Югра". В пяти из них информация о ходе рассмотрения заявления от правоохранительных органов в ЦБ не поступала. Из шести обращений одно касалось действий руководства и собственников банка, а два - только руководства.

По одному из шести заявлений регулятора было возбуждено уголовное дело и даже вынесен приговор. Речь шла о недостаче денежных средств.

Газета "Коммерсант" пишет, что 18 апреля должно было состояться собрание кредиторов банка. Издание предполагает, что Хотин мог получить неформальный контроль над собранием кредиторов банка, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Но Агентство по страхованию вкладов перенесло его в связи с "многочисленными обращениями кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России" на возможность фальсификации доверенностей кредиторов.