Правообладатель иллюстрации ZUMA via TASS Image caption Мария Бутина с лета 2018 года находится в тюрьме

Власти США попросили суд Вашингтона приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам тюрьмы. Если судья прислушается к их доводам, Бутина выйдет на свободу только через девять месяцев - она провела в тюрьме под следствием лишь половину срока. Из документов прокуроров выяснилось, что Бутину в США шпионкой не считают, но тем не менее верят в ее опасность.

Гособвинение в США запросило 18 месяцев тюрьмы и последующую депортацию для россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в меморандуме, который направили в суд столичного округа Колумбии прокуроры (документ есть у Би-би-си). Сторона обвинения отметила, что по обвинению "вступление в заговор в качестве иностранного агента другого государства" Бутиной грозило максимум пять лет лишения свободы и/или штраф в 250 тысяч долларов.

Ей вменяют попытку выстроить неофициальный канал коммуникации между Россией и США в интересах российской стороны, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США (НСА). По версии обвинения, Бутина, создавшая и руководившая в России организацией "Право на оружие", по заданию тогдашнего зампреда Центробанка Александра Торшина налаживала связи с членами НСА.

Эта ассоциация - один из доноров Республиканской партии, считается, что НСА способна существенно влиять на политику США. Торшин известен как активный сторонник легализации боевого короткоствольного оружия, он был пожизненным членом ассоциации.

Бутина в 2012-2015 годах работала помощницей Торшина, когда он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации. Чиновник также был почетным членом организации "Право на оружие" Бутиной.

Урок для последователей Бутиной

С учетом того, что россиянка признала вину и сотрудничала со следствием, срок ее наказания должен был быть снижен до 24 месяцев. При этом гособвинители отметили, что по причинам, описанным в дополнительном засекреченном меморандуме, срок наказания для россиянки они предлагают снизить на полгода - итого, если суд согласится с позицией обвинения, Бутина получит полтора года тюрьмы.

С учетом того, что россиянку арестовали в июле 2018 года, и все это время она находилась в заключении, ей останется отсидеть еще девять месяцев.

В конце марта Бутина попросила суд депортировать ее в день оглашения приговора - 26 апреля. Ходатайство поддержала и сторона обвинения, иммиграционно-таможенная служба США также заявила, что готова исполнить решение суда о депортации россиянки, как только получит его.

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Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл еще в конце февраля говорил, что рассчитывает на высылку своей подзащитной из страны сразу после вынесения приговора. Он полагал, что Бутина получит срок, равный или меньше того времени, что россиянка уже провела в тюрьме. Она находилась под стражей с 15 июля 2018 года, к дню приговора, который судья Таня Чаткен назначила на 26 апреля, срок заключения Бутиной составит 9 месяцев и 11 дней.

"Приговор подсудимой к значительному сроку тюремного заключения послужит государственным интересам", - считают обвинители. Они настаивают на том, чтобы суд рассмотрел со всей заслуживающей серьезностью действия Бутиной, которые наносили ущерб интересам национальной безопасности США.

По мнению прокуроров, наказание россиянки предостережет других от повторения ее действий и защитит американскую общественность.

Нетрадиционная шпионка

В меморандуме обвинения отмечается, что Бутина примерно с 2015-го по 2017-й годы действовала в США в качестве агента российского чиновника - под этим обозначением в документах скрывается на тот момент зампред Центробанка Александр Торшин.

Сразу после ареста Бутиной Торшин ушел в отпуск, а затем на больничный, и не появлялся на работе вплоть до конца осени, рассказывал собеседник Би-би-си, близкий к ЦБ. Он покинул пост 30 ноября 2018 года.

"Под его руководством обвиняемая предоставляла ключевую информацию об американцах, которые могли влиять на политику Соединенных Штатов, и предпринимала шаги по налаживанию неофициальной линии контактов между Россией и этими американцами", - говорится в документе.

Бутина стремилась сделать это "в интересах Российской Федерации", считает обвинение. В документе отмечается, что Россия на протяжении долгого времени "пытается расширить свое влияние" на США и их союзников.

Деятельность Бутиной американские гособвинители рассматривают как часть "более широкой российской схемы по сбору информации и налаживанию отношений и каналов связи, которые могут быть использованы в интересах Российской Федерации".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассчитывал на высылку своей подзащитной из страны сразу после вынесения приговора

"Бутина не была шпионкой в традиционном смысле попыток получить доступ к секретной информации для ее отправки на родину, - считают прокуроры. - Она не является обученным агентом разведки. Но действия, которые она совершила, были предприняты от лица российских властей, и эти действия потенциально могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности США".

Прокуроры подчеркивают, что сбор ценной для иностранного государства информации не обязательно предполагает получения доступа к секретным документам.

По их мнению, базовое определение людей, способных влиять на международную политику в интересах другого государства, уже чрезвычайно ценно, поскольку помогает создать базу под дальнейшие разведывательные акции. А "агенты доступа", которым и была с их точки зрения Бутина, играют ключевую роль для иностранных разведок в проведении операций.

Обвинители отмечают, что Бутина не получила статус иностранного агента, как того требует в таких случаях закон, и это "далеко не обычное нарушение правил регистрации". По их мнению, это было неотъемлемой частью "плана по продвижению интересов России", который подготовили она и Торшин.

Прокуроры считают, что если бы россиянка рассказала американским властям, чем собирается заниматься в США, ей бы запретили въезд в страну. "По меньшей мере американцы, на которых она пыталась повлиять, действуя от имени России, были бы предупреждены о том, что она не обычная русская студентка, интересующаяся правами на оружие и международной политикой", - отмечается в документах.

Золотые монеты и размолвка с послом

Заговор, в котором участвовала Бутина, с точки зрения американских обвинителей, "несомненно серьезное преступление". Обо всех своих действиях она отчитывалась Торшину, тот говорил ей, что сообщает о ее работе в МИД России.

Американские прокуроры делают вывод, что Бутина знала, что работает в интересах российских властей.

Россиянка написала "Дипломатический проект", в котором предлагала наладить неофициальные каналы связей между США и Россией, передала его Торшину, рассчитывая, что тот отправит документ в МИД.

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Она получила доступ к высокопоставленным спонсорам НСА, организовывала из поездку в Москву в 2015 году. Правда, на тот момент их политическим влиянием она не интересовалась.

Она также вышла на советников кандидатов в президенты США в ходе кампании 2016 года. Одного из них она обсуждала с тогдашним послом России в Штатах Сергеем Кисляком. При этом прокуроры отмечают, что все улики говорят о том, что с послом Бутина "не поладила".

Бутина, по версии обвинения, во время президентской гонки 2016 года, дальнейшей передачи власти и последующей работы кабинета Дональда Трампа пыталась завести картотеку влиятельных людей, которые попали в Белый дом или имели шансы туда попасть. Она устраивала российско-американские "ужины дружбы", чтобы познакомиться с такими людьми. Бутина также стремилась познакомиться с Трампом и свести их с Торшиным.

В 2016 году ей удалось задать вопрос тогда еще кандидату в президенты о будущем российско-американских отношений на одном из публичных мероприятий. Бутина в 2016 году готовила поездку Торшина на съезд НСА в апреле и по его заданию писала письмо в МИД России, объясняющее важность этой поездки.

Торшину она предлагала подарить "кандидату в президенты" - в документах обвинения за этим обозначением, судя по всему, скрыт Трамп - золотую монету Центробанка. Монета, по мнению Бутиной, должна была подчеркнуть, что "отношения между нашими странами так же ценны, как золото - самый ценный металл". Ни Бутина, ни Торшин с "кандидатом в президенты" в итоге так и не встретились.

Бутина также готовила поездку российской делегации на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтон в 2017 году и по заданию Торшина составляла список тех, кто в нее войдет. Это мероприятие традиционно посещают президенты США.

В переписке с Торшиным, доступ к которой американские следователи получили, изъяв телефон и компьютер Бутиной, она опасалась, что инициативу по налаживанию отношений США и России перехватит другой член делегации. О ком идет речь, неясно, имя россиянина скрыто.

Впрочем, известно, что на молитвенный завтрак часто ездил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. В 2017 году он там встречался с конгрессменом-республиканцем Даной Рорабакером. Его в СМИ называли "любимым конгрессменом Путина", но на выборах 6 ноября 2018 года он свое кресло в Капитолии потерял.

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"Короче говоря, в то время как Бутина находилась в Соединенных Штатах, утверждая, что она просто студентка, она посвящала большую часть своего времени другой цели - продвижению интересов Российской Федерации, - резюмируют американские обвинители. - Она действовала под руководством и контролем российского чиновника, полностью осознавая, что он отчитывался перед остальным российским правительством, и ее действия в конечном итоге были направлены на пользу иностранному правительству".

При этом прокуроры признают, что не знают, получилось бы что-то у Бутиной в результате реализации ее заговора.

Москва неоднократно называла дело Бутиной сфабрикованным. Президент Владимир Путин называл ее несчастной девушкой. "Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, что о ней кто-то что-то знает - в Совете Федерации, она у кого-то из замов, что ли, работала, все", - говорил он в декабре.

Дело Бутиной формально не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о попытке вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, хотя ее и допрашивала команда Мюллера. В то же время, в открытой части опубликованного в четверг доклада спецпрокурора Бутина не упоминается.

Однако она может стать первой россиянкой, осужденной по обвинениям, связанным с попытками повлиять на американскую политику в предвыборный период.