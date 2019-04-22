Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джесс Роскелли, Давид Лама и Хансйорг Ауэр совершали восхождение по сложному маршруту на пик Хоус канадских Скалистых гор

Найдены тела трех известных альпинистов Джесса Роскелли, Давида Ламы и Хансйорга Ауэра, погибших во время восхождения на Хоус Пик (3295 м) в Канаде в Национальном парке Банф.

Поиски альпинистов начались в минувшую среду, 17 апреля, после того как отец Джесса Роскелли сообщил спасателям, что группа не вышла на связь в условленное время.

После начала поисков стало ясно, что шансы найти живыми альпинистов очень невелики.

Все указывало на то, что альпинисты попали в большую лавину, которая, скорее всего, смела их во вторник во время восхождения на Хаус Пик. Как сообщили власти Канады, спасатели видели на пути следования группы следы недавно сошедших лавин.

Проведение поисково-спасательной операции затруднялось тяжелыми погодными условиями.

Трое альпинистов совершали восхождение на Хоус Пик - самую высокую вершину хребта Вапутик (Канадские Скалистые горы) - по маршруту M16. Этот чрезвычайно сложный маршрут был пройден только однажды - в марте 1999 года альпинистами Барри Бланшаром, Скоттом Бакесом и Стивом Хаусом.

Погибшие - 36-летний американец Джесс Роскелли и австрийцы - 28-летний Давид Лама и 35-летний Хансйорг Ауэр - входили в число лучших альпинистов мира.

Хансйорг Ауэр получил известность после прохождения свободным лазанием сложного маршрута по южной стене горы Мармолада (Италия). Давид Лама обратил на себя внимание в 2006 году, когда стал самым молодым победителем чемпионата мира по скалолазанию. В конце прошлого года он совершил одиночное восхождение на Лунаг Ри (Непал).

Джесс Роскелли в 2003 году стал самым молодым американцем, совершившим восхождение на Эверест. На тот момент Роскелли было 20 лет. Отец альпиниста - Джон Роскелли - поднимался на Хоус Пик в 1970-х годах, однако по другому маршруту.

"Это один из тех маршрутов, где во время подъема условия должны быть идеальными, иначе восхождение превратится в кошмар. И это восхождение оказалось одним из тех, которые превращаются в кошмар", - сказал отец Джесса Роскелли, альпинист Джон Роскелли, в интервью канадской газете The Spokesman-Review.

"Мы понимаем, какой это удар для сплоченного альпинистского сообщества - как местного, так и международного. Наши мысли - с семьями, друзьями и близкими погибших", - говорится в заявлении государственного агентства Парки Канады.