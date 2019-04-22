Власти Шри-Ланки: к взрывам причастна международная сеть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из взрывов прогремел у церкви святого Антония в Коломбо

К серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки, унесших жизни 290 человек, причастна международная экстремистская сеть, заявили власти страны.

Ранее СМИ сообщали, что местная джихадистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" взяла на себя ответственность за взрывы. Однако в правительстве считают, что руководство действиями джихадистов осуществляла международная исламистская группировка.

"Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли быть осуществлены", - заявил пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне.

Ранее премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь других стран для выявления возможных зарубежных связей местных экстремистов.

Власти страны задержали 24 человека по подозрению в причастности к нападению. С 23 апреля в стране введен режим ЧП, а в столице Коломбо с 20:00 до 4:00 вводится комендантский час.

Также принято решение закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам, чтобы "не допустить распространения неверной и неправильной информации".

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Приостановлены до дальнейших распоряжений занятия в университетах, а школьные каникулы, которые должны были закончиться в понедельник, продлены как минимум на два дня. Вторник, 23 апреля, объвлен на Шри-Ланке днем траура.

Media playback is unsupported on your device Взрывы на Шри-Ланке. Видео

290 человек погибли и еще около 500 получили ранения в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в день, когда католики по всему миру отмечали праздник Пасхи.

Среди погибших - по меньше 27 иностранцев. В их числе - по меньшей мере пять граждан Великобритании, шесть граждан Индии, один португалец, двое китайцев, два инженера из Турции, двое австралийцев, один гражданин Нидерландов и один японец.

В числе погибших - трое детей богатейшего жителя Дании Андерса Холча Повлсена, акционера британского интернет-ритейлера одежды Asos. Его семья приехала на Шри-Ланку на Пасху.

Российских граждан среди жертв и пострадавших нет, заявила в воскресенье представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив, что российское посольство продолжает проверять информацию.

Первые шесть взрывов произошли почти одновременно. Они прогремели в церквях в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в отелях "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы островного государства).

Два часа спустя в Коломбо произошел седьмой взрыв - в небольшом отеле, расположенном около зоопарка. Погибли двое полицейских.

Последний, восьмой по счету взрыв, произошел в пригороде Коломбо Дематагода. Погибли трое полицейских.

В понедельник власти сообщили, что атаки осуществили семеро смертников.

Двое смертников взорвали себя в отеле "Шангри-Ла" в Коломбо, сказал представитель государственной криминалистической службы Ариянанда Велианга. Остальные - в других отелях и трех церквях, пишет Рейтер.

По данным агентства Франс пресс, ранее в этом месяце глава полиции Шри-Ланки составил служебную записку, в которой, ссылаясь на информацию, полученную от зарубежных разведслужб, предупреждал о возможных террористических атаках на церкви со стороны местных исламистов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Операция по задержанию подозреваемых в причастности к взрывам

Политики во всем мире выступили с осуждением атак и со словами солидарности с жителями Шри-Ланки. В числе первых были президент и премьер-министр Индии, а также премьер-министр Австралии.

Президент России Владимир Путин направил шриланкийскому президенту Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями.

Свои соболезнования также выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Акты насилия в храмах и отелях на Шри-Ланке поистине ужасают, мои глубокие соболезнования в это трагическое время всем тем, кого они коснулись", - написала Мэй в "Твиттере".

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать Шри-Ланке помощь.

Во время пасхальной службы в Ватикане папа римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке "жестоким насилием".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил возмущение в связи со взрывами. С заявлениями также выступили лидеры многих стран. Глава Европарламента Антонио Таяни назвал произошедшее геноцидом христиан.