Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Один из взрывов прогремел в церкви cвятого Антония в Кохчайкаде

Не менее 20 человек погибли и более 200 человек пострадали из-за взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в день, когда католики по всему миру отмечают праздник Пасхи.

Сообщается о взрывах в церквях в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо во время пасхальных служб, а также в гостиницах "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсбери". Все три отеля находится в центре столицы островного государства - городе Коломбо.

В социальных сетях циркулируют фотографии, сделанные внутри одной из церквей - храме святого Себастьяна в Негомбо, - с разрушенным потолком и кровью на скамьях.

Местные СМИ сообщают, что среди пострадавших могут быть туристы-иностранцы.