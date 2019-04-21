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Утром в воскресенье, когда католики по всему миру отмечают праздник Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в отелях и католических храмах. Русская служба Би-би-си рассказывает, что на данный момент известно о случившемся.

Как все произошло

Первые шесть взрывов произошли почти одновременно. Они прогремели в церквях в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в гостиницах "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы островного государства - города Коломбо). Сообщалось о десятках погибших.

Два часа спустя в Коломбо произошел седьмой взрыв - в небольшом отеле, расположенном около зоопарка. Погибли двое полицейских.

Последний, восьмой по счету взрыв, произошел в пригороде Коломбо Дематагода. Погибли трое полицейских.

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Что известно о жертвах

По последним данным, погибли не менее 207 человек, еще более 450 получили ранения. Эти цифры вряд ли можно считать окончательными - сотни человек находятся в больницах, и в дальнейшем о них будет поступать новая информация.

Местные власти сообщают, что среди погибших как минимум 27 иностранцев. Среди них граждане Великобритании, США, Турции, Португалии, Индии и Нидерландов. Китайские СМИ также сообщали о погибшем гражданине КНР.

Российских граждан среди жертв и пострадавших нет, заявила в воскресенье представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что российское посольство продолжает проверять информацию.

Кто устроил взрывы?

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападения. Однако министр обороны Шри-Ланки Руван Виджеваранде утверждает, что организаторы взрывов известны властям.

По его словам, большинство атак осуществили смертники. По подозрению в причастности к организации взрывов задержаны восемь человек. В ходе операции по задержанию подозреваемых в Коломбо погибли трое полицейских.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Операция по задержанию подозреваемых в причастности к взрывам

По данным агентства Франс пресс, ранее в этом месяце глава полиции Шри-Ланки составил служебную записку, в которой, ссылаясь на информацию, полученную от зарубежных разведслужб, предупреждал о возможных террористических атаках на церкви со стороны местных исламистов.

Как на случившееся реагируют в мире

Политики во всем мире выступили с осуждением атак и со словами солидарности с жителями Шри-Ланки. В числе первых были президент и премьер-министр Индии, а также премьер-министр Австралии.

Президент России Владимир Путин направил шриланкийскому президенту Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма, - говорится в послании Путина. - Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершенного в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание".

Свои соболезнования выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Акты насилия в храмах и отелях на Шри-Ланке поистине ужасают, мои глубокие соболезнования в это трагическое время всем тем, кого они коснулись", - написала Мэй в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump 138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2019 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать Шри-Ланке помощь. "Искренние соболезнования от народа США славному народу Шри-Ланки в связи с ужасающими террористическими атаками на церкви и отели... Мы готовы оказать помощь", - написал в "Твиттере" президент США.

Во время пасхальной службы в Ватикане папа римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке "жестоким насилием".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил возмущение в связи со взрывами. С заявлениями также выступили лидеры многих стран. Глава Европарламента Антонио Таяни назвал произошедшее геноцидом христиан.