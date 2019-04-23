Назарбаев решил выдвинуть Токаева в президенты Казахстана

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Первый президент Казахстана и "лидер нации" (елбасы) Нурсултан Назарбаев, возглавляющий правящую партию "Нур Отан", предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на досрочных выборах, которые пройдут в июне.

"Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру", - сказал Назарбаев, выступая на съезде партии (цитата по РИА Новости).

Съезд проходит в предверии досрочных выборов, назначенных на 9 июня.

78-летний Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, объявил об уходе в отставку 19 марта. Его полномочия, как полагается по закону, перешли к 65-летнему Токаеву, который занимал пост спикера сената.

Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до апреля 2020 года, однако 9 апреля он объявил о проведении досрочных президентских выборов. При этом Токаев не уточнял, будет ли в них участвовать.

Помимо него наиболее вероятными преемниками Назарбаева называли его дочь, спикера сената парламента Даригу Назарбаеву, главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его первого заместителя, племянника Назарбаева Самата Абиша.

Дарига Назарбаева, ранее занимавшая должность главы комитета сената по международным делам, также не уточняла, пойдет ли на выборы.

Выборы президента в Казахстане проходили пять раз - в 1991-м, 1999-м, 2005-м, 2011-м и 2015 году. Большинство из них были досрочными, на всех победу одерживал Назарбаев.

Назарбаев после отставки сохранил за собой посты главы Совбеза и председателя партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны. Кроме того, Назарбаев носит официальный титул "лидера нации" - елбасы.

Как отмечали эксперты, занимая ключевые посты, Назарбаев может контролировать как внутреннюю, так и внешнюю политику Казахстана.