СМИ России: Новый президент на Украине - новые вызовы для России?

В обзоре российских СМИ 22 апреля:

"Ведомости", "Коммерсант": потепления ждать не стоит

На первых полосах газет - итоги выборов президента на Украине и то, как они скажутся на отношениях с Россией. Опрошенные "Ведомостями" эксперты говорят, что радикального улучшения ждать не стоит, но настроя на компромисс у нового президента будет больше.

Владимир Зеленский, пишут "Ведомости", разгромил на выборах своего оппонента - действующего президента Петра Порошенко - с трехкратным отрывом. Впрочем, по мнению руководителя фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского такой значительный отрыв - это в большей степени голосование не за Зеленского, а против Порошенко. И новая конструкция власти и баланс элит сложатся на Украине только после выборов в парламент.

После избрания Зеленского враждебной антироссийской риторики станет меньше, уверен украинский политолог Вадим Карасев. "Порошенко был сторонником громких слов и любил оскорбительные фразы: это давало ему уверенность и играло роль алиби перед радикалами - его электоральной базой в последние годы. А у Зеленского электоральная база другая: люди хотят мира, спокойствия и если не дружбы с Россией, то уж точно не войны", - считает политолог.

Другой украинский эксперт, политолог Владимир Фесенко считает, что изменение отношений России и Украины зависит не от Зеленского, а от президента России Владимира Путина. "Кардинальных изменений ждать не стоит, - считает он. - Лучшее, что может произойти, - переход от военно-политического конфликта к холодному миру".

Российские эксперты заметных изменений в отношениях Киева с Москвой не ждут.

Позиционирование Украины как анти-России сохранится при любом президенте, считает политолог Евгений Минченко: "Зеленский занимает даже более радикальную позицию. Порошенко минских соглашений не выполнял, но говорил, что надо".

А Зеленский, продолжает Минченко, уже фактически анонсировал отказ от минских соглашений и предложил изменить нормандский формат, убрав из него представителей [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской республик и добавив представителей США и Великобритании.

Кроме того, Зеленский уже анонсировал информационную войну против России и она может быть более успешной, чем война Порошенко, полагает эксперт. "Зеленский - политик другого поколения, у него команда креативщиков, она в состоянии производить более интересный продукт. Это будет серьезным вызовом для России", - считает Минченко.

Александр Гущин из РГГУ считает, что залог изменений - отношения между Америкой и Россией. Также важно, как будет вести себя украинский олигархат, прежде всего Игорь Коломойский, который стоит за Зеленским. Но даже Коломойский вопросы войны и мира решать не может, замечает эксперт.

В Москве хорошо понимают, что Зеленский будет руководствоваться прежде всего интересами своего политического выживания, подчеркивает политолог Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинскую тематику помощнику президента России Владиславу Суркову.

"Зеленский делал заявления, которые были направлены против России или прямо противоречили ее позиции. Не следует ожидать, что он радикально изменит риторику. Украинские правые попытаются мобилизоваться и взять реванш, могут появиться новые точки напряжения", - считает Чеснаков.

Газета "Коммерсант" в статье на эту же тему отмечает, что помешать Владимиру Зеленскому победить на выборах могла либо низкая явка его сторонников, либо административный ресурс, который пока контролируется Петром Порошенко.

Теперь, после того как выборы определили следующего президента Украины, стоит вопрос, когда он вступит в должность. От даты инаугурации в том числе зависит, сможет ли Владимир Зеленский инициировать роспуск Верховной рады, в которой у него нет сторонников.

"Ведомости": образ "простого мужика" не помеха для политика

В редакционной статье об итогах украинских выборов газета "Ведомости" напоминает, что одной из главых претензий к Владимиру Зеленскому стала его неопытность в публичной политике.

Однако на успешность политика, пришедшего из несерьезной сферы, куда больше бэкграунда влияет умение переключиться на новую работу всерьез.

"Важно то, насколько быстро и плотно избранный неполитик переходит в новое, политическое качество, осознавая важность командной работы и выстраивания отношений с элитами", - отмечают в издании.

Долгоиграющим козырем для Зеленского станет также высокий уровень поддержки избирателей.

Редакция "Ведомостей" напоминает, что в российской истории также есть прецедент, когда комику удалось победить на выборах. В 2004 году актер и постоянный участник шоу "Аншлаг" Михаил Евдокимов неожиданно победил на губернаторских выборах в Алтайском крае.

Впрочем, вероятность повторения подобного сценария в России невелика.

"Нынешняя система выборов губернаторов с заградительными барьерами на входе делает невозможным повторение в России в чистом виде эксперимента по приходу к власти в регионе "простого мужика" - разве что он будет делегирован самой властью или же его назло власти выберут избиратели", - говорится в статье.

"Известия": до скорой встречи

О предстоящей встрече президента России с председателем Госсовета КНДР пишет газета "Известия". Первая встреча двух лидеров, по данным издания, может пройти 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Российский лидер заедет в столицу Дальневосточного федерального округа по дороге на саммит "Один пояс - один путь", пишет издание со ссылкой на источники.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына "хорошим знаком".

"Мы заинтересованы, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия, но в то же время Россия выступает против того, чтобы Северную Корею окончательно загоняли в угол, вынуждая идти на поводу у Соединенных Штатов, - заметил в беседе с "Известиями" сенатор. - Мы также поддерживаем диалог, который северокорейцы ведут со своими южными соседями и контакты КНДР с Соединенными Штатами. Это очень позитивный шаг, ведь понятно, что без участия России и Китая американцы не смогут решить эту проблему".

За восемь лет, в течение которых руководители РФ и КНДР не встречались, в отношениях двух стран накопилось немало вопросов, пояснил "Известиям" старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Владимир Путин и Ким Чен Ын не обойдут вниманием проблему ядерного разоружения на корейском полуострове, уверен эксперт. Россия наверняка подтвердит свою поддержку политико-дипломатическим способам решения этой проблемы, считает он.

Встреча на высшем уровне должна дать толчок и экономическому сотрудничеству, отметил в разговоре с "Известиями" заведующий центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. По его словам, в таком взаимодействии на фоне неослабевающих санкций крайне заинтересован официальный Пхеньян.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си