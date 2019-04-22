Пресса Британии: Зеленский может попасть в ловушки Путина

В обзоре британской прессы 22 апреля:

Политическая наивность Зеленского может стать проблемой

Британские газеты в понедельник пишут об итогах президентских выборов на Украине.

Times считает, что, несмотря на попытки оппонентов изобразить Владимира Зеленского пророссийским политиком, Украина продолжит сближаться с Западом, стремясь к прочным связям с США, Великобританией и другими европейскими государствами.

Газета отмечает, что никаких доказательств каких-либо связей будущего президента с Москвой представлено не было.

Times пишет, что редкий украинский политик может избежать обвинений в связях с влиятельными олигархами. Зеленский не стал исключением, но, похоже, его сторонники готовы закрыть глаза на присутствие Игоря Коломойского на заднем плане.

По словам Ивана Баканова - руководителя кампании Зеленского, который на прошлой неделе провел три дня в Вашингтоне, - американские чиновники дали понять, что международная поддержка зависит от того, насколько успешно новые власти будут бороться с коррупцией. Для новой команды это станет одной из главных целей.

Другой член избирательного штаба победителя, Дмитрий Разумков, сказал в интервью Times, что в планах Зеленского - проведение референдумов о членстве в ЕС и НАТО.

По словам украинского политолога Владимира Фесенко, не связи с Москвой, а политическая наивность нового президента может стать проблемой. "Он может попасть в ловушки, расставленные Путиным", - сказал Фесенко Times.

Дмитрий Разумков в разговоре с газетой отметил, что работа с Кремлем - неизбежная задача. Но Киев также будет настаивать на том, чтобы США и Великобритания присоединились к "Нормандской четверке". Москва будет противостоять этому, считает Разумков. "Но если бы мир делал все, что хочет Россия, я боюсь, что ее танки уже стояли бы у Ла-Манша", - сказал Разумков.

Daily Telegraph, также обратившаяся за комментарием к Фесенко, цитирует мнение аналитика о том, что Петр Порошенко не рассчитывал на победу во втором туре президентских выборов. Он планирует взять реванш на выборах в Верховную Раду в октябре нынешнего года.

Популярность принца Гарри и его жены полезней в Африке, чем в Британии

Британские газеты обсуждают просочившиеся в прессу слухи о поездке в Африку, которую могут предпринять принц Гарри и Меган.

Как отмечает Daily Telegraph, пока не известно, сколько продлится визит. Также нет ясности, отправятся ли герцог и герцогиня Сассекские только в одну страну или в несколько. Тем более не называется и конкретная страна, хотя на ум журналистам приходит Ботсвана, которую принц как-то даже назвал "вторым домом".

Издание I отмечает, что за этим решением стоит желание отправить крайне популярную чету младших членов королевской семьи в то место, где их "рок-звездный" статус будет приносить больше пользы.

В Британии, где члены королевской семьи придерживаются старомодных строгих правил, избыточное внимание к Гарри и Меган вызывает у членов королевской семьи и их двора смешанные чувства.

Times пишет, что даже если план будет утвержден, вряд ли принц Гарри с семьей отправится на африканский континент раньше следующего года.

По данным британских газет, сама герцогская чета к такой перспективе отнеслась позитивно.