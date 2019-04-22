Протесты в Архангельской области: полиция в лесу, активист в реанимации

Image caption Выступления против полигона продолжаются с прошлого лета, но официально возведение капитальных строений даже не начиналось

С декабря 2018 года в месте стройки в Ленском районе Архангельской области активисты несут вахту. Они перегораживают дорогу для подвоза материалов и топлива на место, где может появиться полигон для отходов московского региона. В прошедшие выходные полиция применила силу, в результате, по данным активистов, пострадал один человек.

В июле 2018 года охотники возле поселка Шиес в Архангельской области начали замечать, что в тайге вырубают лес.

7 августа замглавы правительства Архангельской области Евгений Фоменко встретился с жителями близлежащего поселка Урдома и сообщил: здесь будет промзона.

"Все планы - на стадии обсуждения", - уточнил он.

Однако в поселке пошли слухи, что первый состав с отходами из Москвы должен был прийти в Шиес уже в августе. И уже восемь месяцев жители Архангельской области и соседних регионов выступают против будущего строительства полигона.

В ночь на 23 октября в поселении Мадмас Республики Коми местные жители впервые перекрыли дорогу для большегрузов. На машинах возили песок для строительства мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области.

Позже активисты пытались не пропустить на территорию стройки горючее. К декабрю сформировалась вахта: активисты организовали круглосуточное дежурство в лесу, в частности, чтобы не пропускать машины и технику.

Первый громкий конфликт между рабочими и активистами случился в ночь с 14 на 15 марта. О том, что произошло в ту ночь, сведения разнятся.

Через пост активистов попытались проехать два грузовика Scania. Дорогу им расчищал экскаватор, которым управлял Алексей Козлов.

В итоге экскаватор ковшом якобы снес с пути вагончик активистов, который мешал ему проехать. По данным местных СМИ, активисты избили водителя и нескольких рабочих.

Экскаваторщика госпитализировали в местную больницу, а затем отправили на вертолете в Архангельск.

Правообладатель иллюстрации Николай Викторов Image caption Дорогу на Урдому заблокировали местные жители

Исполняющий обязанности главы МВД по Ленскому району Владимир Ошеров заявлял активистам, находящимся на станции, что у Козлова диагностирован перелом позвоночника.

Главврач АОКБ Игорь Петчин пояснял ИА "Северные Новости", что у Козлова была закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Правда, местные журналисты позже сняли Козлова ходящим по больнице.

По данным издания 29.ru, пострадал активист Владимир Когут, который находился в вагончике. По данным издания 7х7, полиция отказалась расследовать угрозу жизни, которую якобы создал экскаваторщик.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что кабина с ковшом экскаватора двигалась из-за того, что к машине подбегали активисты и хватали за рычаги управления.

В начале апреля Вилегодский районный суд Архангельской области обвинил активиста Вячеслава Григорьянца в избиении водителя.

В итоге, по данным "Медиазоны", Григорьянцу запретили до 29 мая выходить из дома с 22:00 до 6:00, находиться на станции Шиес и приближаться к ней ближе, чем на километр, а также общаться с другими фигурантами дела.

Кроме того, ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом для связи со всеми, кроме следователя.

Что собираются строить в Архангельской области?

18 октября комиссия правительства Архангельской области признала создание экотехнопарка приоритетным инвестиционным проектом. Проект реализует ООО "Технопарк", которым через АО "Москапремонт" владеет департамент городского имущества Москвы. Би-би-си ожидает ответа на письменный запрос от департамента.

Согласно презентации, цель нового инвестпроекта - ликвидация свалок и создание современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Москвы и Архангельска.

В течение 20 лет каждый год сюда планируют свозить по 500 тыс. тонн переработанного мусора в брикетах, завернутых в пленку. Она не разлагается на воздухе в течение трех лет при любых условиях, а в земле при изоляции от ультрафиолета - более 30 лет. После полигон обещают рекультивировать.

Столичная компания уже заявила об инвестициях в 10,5 млрд рублей. По данным ее презентации, 1 млрд рублей компания заплатит в качестве налогов за первые шесть лет работы. Кроме того, в рамках проекта будет реализована программа сотрудничества Москвы и Архангельской области.

Мосты, вагончики и палатки

19 апреля появились данные о том, что на подъезде к Шиесу якобы сгорели два деревянных моста.

На следующий день полиция опечатала два вагончика активистов, рассказал Би-би-си активист Виктор Вишневецкий.

В одном находились все средства для выхода в интернет, во втором - активист Вениамин Кошман. Он не мог выйти из вагончика и, по данным активистов, отравился угарным газом.

Момент, когда Кошмана без сознания выносят из вагончика, попал на видео, которое также было опубликовано во "ВКонтакте". По словам Вишневецкого, Кошман находится в реанимации. Об этом же сообщал Росбалт.

Позднее в соцсетях появились документы, согласно которым генеральный директор ООО "Технопарк" написал заявление в ОМВД по Ленскому району, в котором потребовал удалить вагончики с территории на станции Шиес, которую арендует компания.

В документах владельцем вагончиков называют жителя Урдомы Александра Голоушкина. Он подтвердил Би-би-си, что документы соответствуют действительности. "Вагончики мои, полиция вместе с технопарком хотят их убрать под какими-то процессуальными действиями", - написал он.

22 апреля полицейские взялись за палатки активистов.

Судя по трансляции со стройки, на полигон приехал временно исполняющий обязанности начальника МВД по Ленскому району Владимир Ошеров.

"Хочу разъяснить вам, что вы размещением палатки нарушаете право арендатора данного участка земли, чем совершаете административное нарушение, предусмотренное статьей 19.1 - самоуправство", - говорит Ошеров.

Он спросил о том, есть ли на месте собственники палаток, потребовал их убрать и пригрозил привлечь нарушителей к ответственности по статье 19.1.

Вместе с полицейскими на одном из видео присутствует отряд ЧОП.

Правообладатель иллюстрации Николай Викторов Image caption Оба вагончика, которые вывезли с вахты, повезли в Урдому. Дорогу туда заблокировали местные жители

Позже в телеграм-канале "Поморье не помойка!", который ведут активисты, полиция вместе с ЧОП отодвинули имущество "вахтовиков" и закопали дорогу.

"При попытке не пропустить экскаватор были задержаны семь активистов, в том числе Александр Нейма. Их отправили в Котлас", - говорится на канале. По другим сведениям, задержано пять человек.

Активист Светлана Шенберг, которая находится на месте вахты, подтвердила эту информацию Би-би-си.

В "Фейсбуке" появилось видео, на котором запечатлено, как увозят один из вагончиков.

Житель Урдомы Николай Викторов рассказал, что оба вагончика, которые вывезли с вахты, повезли в Урдому. Дорогу туда заблокировали местные жители. В то же время на месте "вахты" не осталось места для ночевки людей, которые находятся там.

В дежурной части МВД по Ленскому району Би-би-си не смогли дать комментариев по поводу ситуации на Шиесе, в частности ссылая на то, что "руководство находится там".

Правообладатель иллюстрации Группа "Комитет спасения Печоры" Image caption Одну из палаток активисты сами опустили, чтобы ее не забрала полиция

Первое столкновение

Первые выступления против полигона происходили в Урдоме летом 2018 года. В октябре, феврале и марте прошли крупные митинги в Архангельске, Урдоме, Северодвинске и других городах. Они были посвящены, в частности, полигону на станции Шиес и в целом мусорной реформе в России.

Media playback is unsupported on your device Зачем мусор из Москвы хотят вывозить за 1200 км?

В воскресенье 7 апреля в Архангельске прошел несогласованный митинг. По разным данным он собрал от 3 до 10 тыс. человек. Начался он с шествия, после которого протестующие пришли к зданию областного правительства и регионального собрания депутатов.

К 19 апреля, по подсчетам местного адвоката Алексея Куроптева, были задержаны 39 человек, в отношении 27 из них составлены протоколы об административном правонарушении.

Общая сумма штрафов сейчас составляет 755 900 рублей. Кроме того, активистам назначено 290 часов обязательных работ.

Есть ли стройка

Вопрос, который остается до сих пор открытым: какие именно работы ведутся на станции Шиес.

13 марта Арбитражный суд Архангельска отказал Ростехнадзору в удовлетворении иска против ООО "Технопарк".

В акте от 29 января 2019 года Ростехнадзор указывает, что объект капитального строительства уже начали возводить, хотя в настоящее время нет ни результатов экспертиз (в том числе экологической), ни проектной документации.

В частности, речь шла о водозаборных скважинах, дорогах и общежитиях. Сторона защиты заявила, что работы капитального характера на объекте не ведут, сообщало местное издание dvinatoday.ru.

11 апреля глава Архангельской области Игорь Орлов заявил о том, что проекта технопарка еще нет.

"Инвестор рассчитывает представить нам документацию для одобрения начала строительства не раньше конца этого года, ноябрь-декабрь," - сказал он.

Губернатор заявил, что работы ведутся на территории в 47 га, которая принадлежит Российским железным дорогам.

"Она стоит у них на балансе, произведены все землеустроительные и кадастровые работы. Мы передали 15 га компании ООО "Технопарк" для проведения изыскательных работ с целью обоснования возможности инвестиций - на 11 месяцев, до ноября 2019-го, и по итогам они должны представить результаты всех исследований и документы, говорящие о возможности или невозможности реализации проекта", - сказал Орлов.