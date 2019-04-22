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Трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке в воскресенье.

Повлсен - самый богатый гражданин Дании, он владеет сетью магазинов одежды Bestseller и является крупнейшим акционером и совладельцем британского интернет-магазина Asos.

Представитель компании Bestseller подтвердил гибель детей бизнесмена на Шри-Ланке, где семья Повлсен проводила пасхальные каникулы.

Имена погибших детей не раскрываются.

Правообладатель иллюстрации Bestseller Image caption В холдинг Bestseller входят бренды одежды Vero Moda, Only и другие

В серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье 21 апреля, погибло 290 человек, около 500 человек получили ранения.

Взрывы произошли во время пасхальных служб в шриланкийских церквях и отелях.

Большинство погибших - местные жители, пришедшие на воскресную службу, однако известно также о 36 иностранцах, среди которых, по данным российского МИД, нет граждан России.

Правообладатель иллюстрации Wildland Image caption Повлсену и его супруге принадлежит почти 90 тыс. га шотландских земель

Бизнес достался Повлсену по наследству - его родители открыли первый магазин одежды еще в 1975 году. Сейчас в холдинг Bestseller входят 11 марок одежды, включая Only, Vero Moda и Jack&Jones. Forbes оценивает состояние Повлсена в 7,9 млрд долларов.

Вместе с женой текстильный магнат также является одним из самых влиятельных землевладельцев в Шотландии - в их владении находятся участки общей площадью почти 90 тыс. га.