Самый богатый датчанин и совладелец Asos потерял троих детей в терактах на Шри-Ланке
Трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке в воскресенье.
Повлсен - самый богатый гражданин Дании, он владеет сетью магазинов одежды Bestseller и является крупнейшим акционером и совладельцем британского интернет-магазина Asos.
Представитель компании Bestseller подтвердил гибель детей бизнесмена на Шри-Ланке, где семья Повлсен проводила пасхальные каникулы.
Имена погибших детей не раскрываются.
В серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье 21 апреля, погибло 290 человек, около 500 человек получили ранения.
Взрывы произошли во время пасхальных служб в шриланкийских церквях и отелях.
Большинство погибших - местные жители, пришедшие на воскресную службу, однако известно также о 36 иностранцах, среди которых, по данным российского МИД, нет граждан России.
Бизнес достался Повлсену по наследству - его родители открыли первый магазин одежды еще в 1975 году. Сейчас в холдинг Bestseller входят 11 марок одежды, включая Only, Vero Moda и Jack&Jones. Forbes оценивает состояние Повлсена в 7,9 млрд долларов.
Вместе с женой текстильный магнат также является одним из самых влиятельных землевладельцев в Шотландии - в их владении находятся участки общей площадью почти 90 тыс. га.