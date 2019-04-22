США распространят санкции на всех импортеров иранской нефти

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Санкции США касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, торгующих с ним

Президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана для пяти стран. Освобождение от санкций за покупку иранской нефти перестанет действовать для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции 2 мая, говорится в заявлении Белого дома.

Этим решением Вашингтон намерен лишить правительство Ирана его главного источника доходов.

В 2018 году Трамп возобновил действие санкций в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года.

Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, торгующих с ним. Для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Италии и Греции было сделано временное исключение, решение о продлении которого должно приниматься каждые 180 дней.

Греция, Италия и Тайвань с тех пор сами отказались от закупок иранской нефти. Остальные были заинтересованы в продлении исключения.

"США, Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, три из крупнейших энергетических держав, вместе с нашими партнерами и друзьями привержены тому, чтобы поддержать предложение на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении Белого дома.

"Максимальное давление на иранский режим означает максимальное давление. Поэтому США не будут делать исключений для импортеров иранской нефти. Мировой нефтяной рынок хорошо снабжен. Мы уверены, что он останется стабильным при отказе покупателей от иранской нефти", - написал в "Твиттере" госсекретарь США Майк Помпео.

Пропустить Twitter пост , автор: @SecPompeo Maximum pressure on the Iranian regime means maximum pressure. That’s why the U.S. will not issue any exceptions to Iranian oil importers. The global oil market remains well-supplied. We’re confident it will remain stable as jurisdictions transition away from Iranian crude. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 апреля 2019 г.

В заявлении Помпео, которое распространил государственный департамент, говорится, что США будут оказывать максимальное давление на иранский режим до тех пор, пока он не изменит "свое деструктивное поведение, не начнет уважать права иранского народа и не вернется за стол переговоров".

Как Трамп отменил ядерную сделку с Ираном

"Совместный всеобъемлющий план действий" - так официально именуется соглашение по ядерной программе Ирана, - был согласован и подписан в 2015 году Ираном, США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Евросоюзом.

В обмен на постепенное смягчение и отмену экономических санкций Тегеран обязывался:

свернуть работы по обогащению урана и сократить уже существующие запасы на 98%;

сократить на две трети число газовых центрифуг, используемых для обогащения урана;

в течение 15 лет не строить новые заводы по производству тяжелой воды;

в течение 15 лет обогащать уран только до 3,67%, и только на одном заводе с центрифугами первого поколения - в течение первых 10 лет;

регулярно допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки - вопреки недовольству союзников в Европе и всего остального мира.

После майского объявления американские санкции вернулись в два этапа - первая часть через 90 дней, вторая - через 180 дней после объявления.

С 7 августа 2018 года в силу вступили запреты на:

продажу и передачу наличных долларов Ирану;

торговлю золотом и другими драгоценными металлами с Ираном;

сделки в иранских риалах;

любые действия, связанные с выпуском иранского госдолга;

торговлю алюминием, графитом, сталью, углем и программным обеспечением промышленного назначения;

импорт предметов роскоши, включая иранские ковры и черную икру;

поставки пассажирских самолетов в Иран.

С 5 ноября 2018 года вернулись три главных ограничения:

фактический запрет на операции в долларах для банков тех стран, которые не будут сокращать закупки иранской нефти;

санкции против иранских портов и ключевых отраслей: энергетики, судоходства и судостроения;

все расчеты иностранных банков с центробанком Ирана и запрет на доступ Ирана к валюте, которую он хранит на зарубежных счетах.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти, и его благосостояние во многом зависит от экспорта энергоносителей.

По оценкам американского Congressional Research Service, на энергетический сектор приходится 20% иранской экономики и от трети до половины доходов казны.