Правообладатель иллюстрации PA Image caption Протестующие улеглись на пол под скелетом синего кита в главном зале музея

Активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания - так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением.

Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов. К этому моменту с начала организованных протестов уже более тысячи их участников по всему Лондону были арестованы полицией.

Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.

Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.

Протестующие надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф, в ходе которых вымирала значительная часть тогдашнего биоразнообразия планеты.

Большинство участников понедельничной акции прекратили ее через полтора часа после начала. Однако некоторые из активистов, с лицами, раскрашенными красной краской и одетые в мантии и вуали, приняли участие в перформансе в том же зале под классическую музыку.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Участники Extinction Rebellion проводят акции в пяти точках Лондона

На воскресном митинге активистка движения Грета Танберг, обращаясь к собравшимся, заявила, что их деятельность имеет важное значение для людей.

В то же время, по словам мэра Лондона Садика Хана, протесты нанесли серьезный ущерб бизнесу и доставили массу проблем городской полиции.

"Я чрезвычайно обеспокоен тем, что продолжающиеся протесты могут негативно сказаться на нашей способности бороться с преступностью" - заявил мэр.

Около 9 тысяч полицейских были заняты обеспечением порядка во время протестов с момента их начала 15 апреля.

В общей сложности, 1065 человек были арестованы, а 53-м из них предъявлены обвинения за различные правонарушения, включая противодействие полиции и перекрытие транспортных магистралей.

Олимпийский чемпион по гребному слалому Этьен Стотт был арестован полицией в воскресенье вечером, когда ее сотрудники очищали от протестующих мост Ватерлоо. Четверо полицейских на руках уносили спортсмена с места демонстрации, пока он продолжал выкрикивать лозунги об экологическом кризисе.

Пресс-секретарь Extinction Rebellion заявил, что в понедельник эскалации напряжения в противостоянии митингующих и полиции не предвидится, но предупредил, что ситуация может стать намного серьезнее, если политики не согласятся сесть за стол переговоров с представителями активистов.

В воскресенье один из организаторов протестов поделился с Би-би-си информацией о том, что группа планировала неделю акций прямого действия, включая блокирование парламента с целью не пустить туда депутатов. Теперь, по словам активистов, общее собрание должно решить, какие шаги предпримут протестующие на этой неделе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи участников протеста собрались послушать выступление Греты Танберг в воскресенье

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Под давлением полиции участники протестов переместились в район лондонской Марбл Арч

Когда в это воскресенье Грета Танберг поднялась на сцену перед участниками митинга, они приветствовали ее возгласами "Мы любим тебя!"

16-летняя активистка, ставшая известной благодаря своему вкладу в борьбу за предотвращение изменений климата, в частности - организацией "школьных забастовок" в Швеции, когда учащиеся школ отказались посещать занятия по пятницам, стремясь привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата, в ответ заявила, что человечество сейчас стоит на распутье и что участники движения никогда не перестанут сражаться за свою планету.

По словам комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, за свою 36-летнюю карьеру, она не припомнит ни одной полицейской операции, которая привела бы к такому количеству арестов.

Что такое Extinction Rebellion?

С момента своего основания в прошлом году, группа участвовала в самых разных акциях: ее участники блокировали мосты, выливали ведра искусственной крови на мостовую перед резиденцией британского премьер-министра, пикетировали здание Би-би-си и устраивали стриптиз на заседании британского парламента.

Активисты выдвигают три основных требования: обнародовать "правду" об изменениях климата, снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля к 2025 году, а также, собрать общественный совет, для надзора за ходом экологических реформ.

Политика движения заключается в том, чтобы спровоцировать как можно больше арестов среди своих членов. Ее критики предупреждают о том, что такая тактика сеет хаос и отвлекает и без того перегруженные силы полиции от борьбы с реальной преступностью.