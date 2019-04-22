Extinction Rebellion: климатические активисты в Лондоне захватили Музей естествознания
Активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания - так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением.
Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов. К этому моменту с начала организованных протестов уже более тысячи их участников по всему Лондону были арестованы полицией.
Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.
Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.
Протестующие надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф, в ходе которых вымирала значительная часть тогдашнего биоразнообразия планеты.
Большинство участников понедельничной акции прекратили ее через полтора часа после начала. Однако некоторые из активистов, с лицами, раскрашенными красной краской и одетые в мантии и вуали, приняли участие в перформансе в том же зале под классическую музыку.
На воскресном митинге активистка движения Грета Танберг, обращаясь к собравшимся, заявила, что их деятельность имеет важное значение для людей.
В то же время, по словам мэра Лондона Садика Хана, протесты нанесли серьезный ущерб бизнесу и доставили массу проблем городской полиции.
"Я чрезвычайно обеспокоен тем, что продолжающиеся протесты могут негативно сказаться на нашей способности бороться с преступностью" - заявил мэр.
Около 9 тысяч полицейских были заняты обеспечением порядка во время протестов с момента их начала 15 апреля.
В общей сложности, 1065 человек были арестованы, а 53-м из них предъявлены обвинения за различные правонарушения, включая противодействие полиции и перекрытие транспортных магистралей.
Олимпийский чемпион по гребному слалому Этьен Стотт был арестован полицией в воскресенье вечером, когда ее сотрудники очищали от протестующих мост Ватерлоо. Четверо полицейских на руках уносили спортсмена с места демонстрации, пока он продолжал выкрикивать лозунги об экологическом кризисе.
Пресс-секретарь Extinction Rebellion заявил, что в понедельник эскалации напряжения в противостоянии митингующих и полиции не предвидится, но предупредил, что ситуация может стать намного серьезнее, если политики не согласятся сесть за стол переговоров с представителями активистов.
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В воскресенье один из организаторов протестов поделился с Би-би-си информацией о том, что группа планировала неделю акций прямого действия, включая блокирование парламента с целью не пустить туда депутатов. Теперь, по словам активистов, общее собрание должно решить, какие шаги предпримут протестующие на этой неделе.
Когда в это воскресенье Грета Танберг поднялась на сцену перед участниками митинга, они приветствовали ее возгласами "Мы любим тебя!"
16-летняя активистка, ставшая известной благодаря своему вкладу в борьбу за предотвращение изменений климата, в частности - организацией "школьных забастовок" в Швеции, когда учащиеся школ отказались посещать занятия по пятницам, стремясь привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата, в ответ заявила, что человечество сейчас стоит на распутье и что участники движения никогда не перестанут сражаться за свою планету.
По словам комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, за свою 36-летнюю карьеру, она не припомнит ни одной полицейской операции, которая привела бы к такому количеству арестов.
Что такое Extinction Rebellion?
С момента своего основания в прошлом году, группа участвовала в самых разных акциях: ее участники блокировали мосты, выливали ведра искусственной крови на мостовую перед резиденцией британского премьер-министра, пикетировали здание Би-би-си и устраивали стриптиз на заседании британского парламента.
Активисты выдвигают три основных требования: обнародовать "правду" об изменениях климата, снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля к 2025 году, а также, собрать общественный совет, для надзора за ходом экологических реформ.
Политика движения заключается в том, чтобы спровоцировать как можно больше арестов среди своих членов. Ее критики предупреждают о том, что такая тактика сеет хаос и отвлекает и без того перегруженные силы полиции от борьбы с реальной преступностью.