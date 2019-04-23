Image caption Продажи Samsung Galaxy Fold должны были стартовать 26 апреля

Южнокорейская компания Samsung откладывает выход одной из самых ожидаемых своих новинок - смартфона Galaxy Fold со складывающимся пополам экраном.

Это произошло вскоре после того, как сразу несколько обозревателей, получивших гаджеты для предварительных тестов, сообщили о том, что их устройства сломались в ходе испытаний.

Представители компании заявили, что Samsung приостанавливает начало продаж этой модели, чтобы тщательно проанализировать отзывы и провести дополнительные тесты.

В апреле несколько рецензентов, пишущих о мобильных устройствах, получив для испытаний Samsung Galaxy Fold, обнаружили, что дисплеи их устройств перестали функционировать после нескольких дней работы.

Компания не сообщает, когда теперь гаджеты ценой в 1800 фунтов (в США - 1980 долларов), поступят на рынок. Дату начала продаж обещают огласить в ближайшие недели.

В заявлении, подготовленном Samsung, говорится, что несколько устройств, возможно, вышли из строя из-за воздействия на незащищенные части шарнира, соединяющего две половины экрана.

Сообщается также о неких неназванных "веществах", которые были обнаружены внутри одного из устройств и могли повлиять на его функционирование.

Презентации новой модели, которые должны были состояться в Гонконге и Шанхае на этой неделе, также отложены.

Старт продаж Galaxy Fold был запланирован на 29 апреля в США и на 3 мая в Великобритании.

Представители компании сообщили о начатом расследовании причин поломок образцов, предоставленных для обзоров.

Согласно его предварительным результатам, несколько обозревателей просто оторвали покрытие дисплея, приняв его за защитную пленку.

"Нам предстоит улучшить руководство пользователя, включая пункты, относящиеся к защите экрана" - говорится в заявлении разработчиков южнокорейского производителя электроники.

Основные конкуренты Samsung из Китая, компании Huawei и Xiaomi, также разрабатывают модели со складывающимся дисплеем, но ни одна ни другая выход своих устройств пока не анонсировали.

Анализ

Крис Фокс, обозреватель BBC

Смартфоны ценой 1800 фунтов в Великобритании, или 1980 долларов в США никогда не рассматривались как модели для массового покупателя.

Но выход Galaxy Fold должен был продемонстрировать инновационность технологий южнокорейского гиганта и привлечь покупателей в его магазины.

Однако теперь Samsung оказался в неловком положении еще и потому, что в памяти пользователей свежи воспоминания о недавней заминке со "взрывающейся" моделью Galaxy Note 7.

Южнокорейская компания соревновалась в запуске смартфона со складывающимся экраном с китайскими конкурентами из Huawei, которые так же анонсировали выход своей версии такого гаджета, но пока не предоставили его для тестирования.

Оба производителя обещают, что дисплеи их устройств выдерживают по 100 тысяч открываний/закрываний без поломок, основываясь при этом на результатах лабораторных испытаний.

Однако в реальности тестерам потребовалось менее 48 часов, чтобы сломать устройство Samsung. Возможно, на лабораторные тесты стоило потратить чуть больше времени.