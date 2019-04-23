СМИ России: Путин готовится к разговору с Зеленским с позиции силы

В обзоре российских СМИ за 23 апреля:

"Ведомости": с позиции силы

Чем объясняется отказ российского президента поздравить с победой нового президента Украины? Этим вопросом задается газета "Ведомости".

Поздравления Зеленскому преждевременны, потому что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам, тем более что пока нет официальных результатов выборов, которые еще просто не подведены", приводит газета слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Почему Порошенко проиграл выборы? Пять причин

При этом издание отмечает, что западных лидеров отсутствие официальных итогов не смутило и Зеленского поздравили президент США Дональд Трамп, президенты Франции, Польши, генсек НАТО, председатель ЕС, премьер Великобритании Тереза Мэй. А канцлер Германии Ангела Меркель уже пригласила Зеленского в Берлин.

Старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря США Стивен Сестанович считает, что для Путина было бы рационально использовать победу Зеленского как возможность свернуть войну на востоке Украины. "Но я не уверен, что он достаточно креативный политик, чтобы воспользоваться этой возможностью", - считает эксперт.

Сам по себе украинский режим, вне зависимости от фамилии президента, небезосновательно считается [в Москве] враждебным по отношению к России, поясняет политолог Евгений Минченко: "Поэтому давать сейчас какие-то авансы Зеленскому особого смысла нет, тем более что содержательно позицию России описал премьер-министр Дмитрий Медведев". Медведев еще утром в понедельник с пониманием высказался о выборе народа Украины, но в то же время дал понять, что не ожидает изменения риторики от Зеленского.

По сообщениям СМИ, у России есть проект упрощенной выдачи российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик, напоминает Минченко. Этот проект находится в высокой степени готовности, сказал близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей". "Поэтому, думаю, [со стороны Кремля] это такое приглашение [Зеленскому] к диалогу с позиции силы", - говорит эксперт.

Для Зеленского отказ Кремля от поздравлений комфортен, считает Минченко: "Его же обвиняли в том, что он марионетка Путина, а получается, что Путин даже поздравлять его не хочет. Хотя Порошенко поздравлял и признавал".

Политолог допускает, что к Порошенко такое плохое отношение у Кремля сложилось даже не из-за военной операции на востоке Украины, а именно из-за того, что в 2014 году он смог убедить [Россию], что он предприниматель, что для него главное - это деньги и конфеты и что с ним можно сесть и договориться.

"А получилось по-другому - из этого шоколадного короля получился главнокомандующий. Вот сейчас будут смотреть на Зеленского - что получится из артиста", - говорит Макаркин.

Газета.ру: диалоги о газе

О том, как итоги выборов на Украине повлияют на переговоры по газу с Москвой, пишет интернет-портал "Газета.ру". Издание отмечает, что Украине уже под руководством Зеленского предстоит заключать новые газовые договоры с "Газпромом".

В Москве настраиваются на новый раунд переговоров в мае. Эксперты полагают, что у сторон достаточно времени, чтобы договориться, однако сомневаются, что новый президент согласится пойти на уступки Москве.

Победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма в этом вопросе, полагает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Свое первое заявление Зеленский сделал по теме освобождения украинских задержанных, моряков в том числе. Таким образом Зеленский должен выйти на диалог с Россией, полагает эксперт.

Действия, которые будут предприняты избранным президентом в ближайшее время, в том числе по обмену задержанных лиц, и будут говорить о перспективах сотрудничества во всех остальных сферах, в том числе энергетической, добавляет политолог.

Газовый транзит через Украину является важнейшим финансовым донором бюджета страны, поэтому Украина и ЕС, который хочет получать топливо без перебоев и в необходимом количестве, в этом вопросе будут выстраивать одну линию для переговоров с Москвой, отмечает аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.

"То, что это соглашение будет продлено, сомнений почти не остается. Самое важное сейчас - понять, какие в итоге будут поставлены условия по объемам прокачки и какие, с учетом всех внешних судебных споров, Украина будет выбивать для себя преференции в случае рисков из-за несоблюдения "Газпромом" условий договора", - отмечает Антонов.

Россия проявила готовность к диалогу с Киевом по газовому вопросу, когда в Москву приезжали Медведчук и Бойко, тем самым Россия продемонстрировала готовность в целом вести переговоры, отмечает Перлин. По большому счету у Зеленского есть шанс для этого, добавляет он.

"Коммерсант", "Ведомости": сценарии для Думы

Газеты рассказывают, по каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года. Согласно выводам экспертов фонда "Петербургская политика", их может быть четыре - от сохранения статус-кво до радикального изменения избирательной системы.

Первый, рассказывает газета "Ведомости", - "Давай оставим все, как есть" - это сохранение четырехпартийной системы. Этот сценарий не создает рисков и позволяет сохранить неформальное пакетное соглашение с парламентской оппозицией. Другой вариант - "Охота к перемене лиц" - предполагает как минимум замену лидеров парламентской оппозиции, а как максимум - продвижение новых партий вместо старых.

Третий сценарий "Вторую партию нам все-таки прокормить" означает выдвижение нескольких лояльных власти партсписков. Наконец, вариант "Нерушимый блок беспартийных" предполагает переход к избранию Думы целиком по одномандатным округам.

До выборов всего два года, это нормальное время, чтобы склониться в пользу какого-то сценария, ведь только первый не требует длительного администрирования, отмечает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Кроме того, есть фактор украинских выборов, которые оказались спроецированными на российскую повестку", - добавляет он.

По его мнению, "с точки зрения присутствия в повестке" наиболее вероятен второй сценарий, а "с точки зрения здравого смысла" - первый и четвертый, то есть самый консервативный и самый радикальный.

"Первый хорош тем, что не возникает сопутствующих реформе рисков, а четвертый - в силу того, что оппозиция окажется застигнута врасплох. Для многих представителей власти эта схема понятнее и несет меньше рисков, связанных с федеральной повесткой", - говорит Виноградов.

Политолог Аббас Галлямов, мнение которого приводит газета "Коммерсант", считает, что "переход на полностью мажоритарную систему облегчит задачу формирования в Думе лояльного большинства", но "по мере ослабления режима степень управляемости процессами в одномандатной Думе упадет", ведь с каждым придется договариваться по отдельности.

"Вряд ли такой "хаос" понравится Путину, который всю свою карьеру построил на теме "наведения порядка", - полагает эксперт. Смена партийных лидеров, по мнению Аббаса Галлямова, тоже "не самая легкая задача": "Контроль администрации президента над ситуацией в оппозиционных партиях заметно ослабел, и смена лидеров может пойти совсем не по тем сценариям, которые напишут кремлевские стратеги".

Forbes: попытки экономить

Россияне пытаются экономить на алкоголе и общественном питании, но получается плохо. Даже на меньшее число покупок у них уходит больше денег. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на данные исследования компании Deloitte.

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания. Большая доля участников опроса стала реже покупать в магазинах самые разные группы товаров. Готовую еду в магазинах стали реже покупать 32% опрошенных, алкоголь - 31%, одежду - 37%, обувь - 33%, электронику и бытовую технику 34%.

По словам авторов исследования, такие результаты можно объяснить двумя факторами. Во-первых, растет использование интернет-каналов для покупок. Во-вторых, граждане стремятся сократить свои расходы на фоне падающих доходов и растущих цен.

В течение последних пяти лет, по данным Росстата, реальные доходы россиян падали или стагнировали, что тем не менее долго не отражалось на объеме потребления — россияне упорно сохраняли прежний уровень потребления сперва за счет сбережений, а затем за счет кредитов, объясняет партнер Deloitte Оксана Жупина. Однако в прошлом году уровень закредитованности вырос настолько, что теперь граждане вынуждены сокращать свою потребительскую активность, говорит она.

Согласно исследованию, россияне бы хотели значительно сократить свои затраты на питание и обязательные платежи. Сейчас в бюджете респондентов затраты на питание (включая алкоголь) занимают 31%, а расходы на обязательные платежи (ЖКХ, кредиты) - 25%. Каждую из статей расходов опрошенные в среднем хотели бы снизить почти вдвое - на 7 и 8 процентных пунктов соответственно, при этом увеличив расходы на формирование сбережений и досуг.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си