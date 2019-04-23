Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отозвался о поэме "Городская крыса" как о глубоко расистской

В Австрии резкое осуждение вызвало написанное местным политиком стихотворение о мигрантах "Городская крыса", в котором автор сравнивает людей со зловредными грызунами. Обращаясь к мигрантам, он советует им интегрироваться, или "побыстрее убираться вон".

Произведение вышло из под пера Кристиана Шлихера, заместителя мэра от ультраправой Австрийской партии свободы (АПС), являющейся частью правящей консервативной коалиции.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал, чтобы Партия свободы осудила гнусное, по его словам, произведение.

Стихотворение было напечатано в партийной газете АПС, издающейся в Браунау-ам-Инн - австрийском городе, где родился Адольф Гитлер.

Курц заявил Австрийскому агентству печати, что это произведение "отвратительное, бесчеловечное и глубоко расистское по духу", и что ему не место в Австрии.

"Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам", - говорится в стихотворении.

"Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон" - призывает автор, добавляя, что смешивать разные культуры - все равно, что уничтожать их.

Шлихер - вице-мэр Браунау-ам-Инн, - утверждает, что не хотел никого оскорбить или задеть своими стихами.

Он выразил сожаление, что не учел негативную коннотацию исторически связанную со словом "крыса", сказав, что целью его сочинения было подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие "справедливо критикуют".

Памела Ренди-Вагнер, глава левоцентристской Социал-демократической партии Германии, заявила, что подобные сравнения использовались в нацистской пропаганде.

В то же время вице-канцлер Австрии и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе написал у себя в "Фейсбуке", что развернутся против его партии кампания только показывает, как нервничают ее политические оппоненты из-за приближающихся выборов в Европарламент, которые состоятся в мае.

Австрийская партия свободы состоит в коалиции с Народной партией Себастьяна Курца с 2017 года и является одной из немногих крайне правых партий в Европе, которым удалось одержать победу на выборах.