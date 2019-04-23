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Беларусь приостановила поставки топлива в Польшу, страны Балтии и на Украину из-за некачественной российской нефти. "Белоруснефть" сообщила, что до конца года Минск планирует начать импорт сырья из других стран.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что предшествовало этому конфликту и как Минск и Москва уже наказали друг друга.

Некачественная нефть

Очередной обмен резкими репликами между Россией и Беларусью произошел перед вторым туром украинских выборов.

19 апреля государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что по трубопроводу из России поступает нефть, в которой содержание хлорорганических соединений превышает допустимые значения в десятки раз. Иными словами, Минск обвинил Россию в поставках некачественной нефти.

В России признали, что по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" - южному участку трубопровода "Дружба" - в Беларусь поступает некачественная нефть. В "Транснефти" заверили, что находятся в постоянном контакте с белорусскими специалистами и ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни. Источник загрязнения обнаружен на участке под Самарой.

Из-за некачественной нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сломалось дорогостоящее оборудование, сообщили в "Белнефтехиме". Компания оценивает ущерб в десятки миллионов долларов. Загрузку второго НПЗ "Нафтан", который находится в Новополоцке, на севере страны, решили снизить, чтобы избежать поломок.

Правообладатель иллюстрации TASS/Драчев Виктор Image caption Из-за некачественной нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сломалось дорогостоящее оборудование, утверждают в "Белнефтехиме"

В связи с этим объемы производства сократились, и "Белнефтехим" решил на время остановить экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, страны Балтии и на Украину.

Кроме того, Беларусь уже начала искать альтернативные пути поставок нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает "Интерфакс". Один из вариантов - импорт сырья через балтийские порты. Также рассматривается возможность поставок через порт Одессы.

Заняться этим вопросом Лукашенко поручил еще в начале января. В компании "Белоруснефть" сообщили, что работа уже ведется, и начать поставки нефти морским путем планируется к концу 2019 года.

"Обмен любезностями"

19 апреля Москва и Минск повздорили и по другой теме - по поводу стоимости строительства Белорусской АЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей станции может составить менее 7 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации TASS/Федосенко Наталия Image caption Лукашенко жалуется, что Россия вводит все больше продуктовых санкций против Беларуси и выкручивает руки своему соседу

"Мы на 10 миллиардов долларов заключили кредитное соглашение на строительство Белорусской АЭС с Россией исходя из существующих цен в мире... Я Владимиру Владимировичу говорил: а реальная цена будет, наверное, меньше 7 миллиардов долларов", - цитирует Александра Лукашенко агентство РИА "Новости".

Вопрос стоимости АЭС поднимался во время ежегодного послания Лукашенко. Оппозиционный депутат Анна Канопацкая заявила со ссылкой на Бабича, что стоимость АЭС снижена до 3 млрд долларов.

19 апреля посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что белорусского президента опять обманули. Посол сказал, что ни он, ни другие чиновники не называли конечную стоимость АЭС, потому что ее никто пока не знает. Слова Канопацкой Бабич назвал комичным недоразумением и провокационной подачей.

Media playback is unsupported on your device Лукашенко – России: зачем нас брать за горло?

С чего все началось?

Риторика белорусских властей в энергетической сфере ужесточилась из-за проводимого в России налогового маневра - обнуления экспортных пошлин и одновременного повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Из-за маневра Беларусь потеряет часть доходов бюджета, потому что сейчас Минск покупает нефть по цене около 75% от мировой, а после маневра цена вырастет до 100%.

Потери двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов и бюджета Белоруссии от проведения в России налогового маневра в 2019 году составят в общей сложности 383 млн долларов при цене нефти в 70 долларов за баррель, заявлял заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

Ущерб НПЗ он оценивал в 240 млн долларов, снижение поступлений налогов в бюджет - еще в 143 млн.

Лукашенко говорит, что налоговый маневр - это нарушение соглашений Евразийского экономического сообщества об общем рынке.

Правообладатель иллюстрации TASS/Драчев Виктор Image caption Южный участок нефтепровода "Дружба" в Беларуси, по данным "Белнефтехима", изношен на 67%

В Москве отвечают, что это внутреннее дело России. В декабре 2018 года премьер Медведев дал понять, что от Минска ждут более глубокой и интенсивной интеграции, и уже от этого будут зависеть объемы помощи белорусскому бюджету.

Стороны пытались договориться. Были встречи на уровне президентов. Но они ни к чему не привели.

В итоге в начале апреля "Транснефть" сообщила, что Минск решил повысить тарифы на прокачку нефти на 23%. "Белнефтехим" отмечал, что сейчас тариф в Беларуси самый низкий среди стран-транзитеров.

Перед этим Беларусь уже в январе этого года проиндексировала тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на 7,6%.

Также 11 апреля Лукашенко пожаловался, что Россия вводит все больше продуктовых санкций против Беларуси и выкручивает руки своему соседу.

"Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую", - сказал президент на совещании.

Лукашенко поручил начать ремонт южного участка нефтепровода "Дружба", который, по данным "Белнефтехима", изношен на 67%.

В компании при этом заверили, что выполнят обязательства по прокачке российской нефти.