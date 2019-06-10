Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Происхождение миллиардов, найденных при обыске у Захарченко, остаётся туманным. Сам он утверждает, что это не его деньги, и вину не признает

Экс-сотрудник антикоррупционного управления МВД, при обыске у которого нашли около 9 млрд рублей, признан виновным по всем трем пунктам обвинения, в том числе в получении взятки в особо крупном размере.

Преснеский суд Москвы зачитывает приговор Дмитрию Захарченко, резолютивная часть, из которой станет известно, какое наказание понесет бывший высокопоставленный полицейский, будет оглашена позже.

"Суд установил: Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а также представляемых им лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица и в силу должностного положения могут способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), - цитирует Интерфакс приговор судьи Елены Абрамовой.

Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД обвиняли в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании правосудию.

Прокуратура просила отправить Захарченко в колонию на 15,5 лет, лишить звания полковника полиции и всех наград, а также назначить штраф почти в 494 миллиона рублей. Сам он категорически не признавал вины и во время выступления с последним словом попросил судью вынести решение в его пользу.

"У Цоя есть песня - "Перемен требуют наши сердца". Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни - перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу" - приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника МВД "Новая газета".

Полковника Захарченко задержали осенью 2016 года. Во время обысков у бывшего врио одного из управлений антикоррупционного главка нашли крупные суммы денег в различной валюте - в общей сложности около 9 миллиардов рублей, а позже суд изъял у него 13 квартир, 14 парковочных мест и 4 автомобиля.

Обвинения в свой адрес Захарченко отвергает. Во время следствия и судебного процесса выдвигались самые разные версии происхождения крупных сумм денег, обнаруженных во время обыска.

Сам Захарченко говорил, что это не его средства - их якобы заработали его родители и сестра на строительном бизнесе и сельском хозяйстве. Отец обвиняемого Виктор Захарченко настаивал, что накопления принадлежат ему. Защита родственников предполагала, что деньги могли подкинуть. А один из адвокатов выдвигал версию, что Захарченко-старший мог заработать столь крупную сумму на росте курса криптовалют.

В чем обвиняют Захарченко

Самый ранний эпизод в деле Захарченко, по мнению следствия, произошел в 2014 году, когда Захарченко вместе со своим соучастником начали проверки ресторанной сети "Ла Маре". Сотрудники МВД потребовали с ее владельца, ресторатора Меди Дусса, 5 миллионов долларов, но в итоге согласились на 800 тысяч и скидочную карту, полагает обвинение.

Переговоры о сумме велись в мессенджерах WhatsApp и Viber, "которые не контролируются спецслужбами", утверждала во время одного из заседаний прокурор.

Карта, которую якобы получил Захарченко, была рассчитана на скидку в 30%, но вскоре он потребовал увеличить ее до 50-процентной. В итоге при оплате своих счетов в заведениях Дусса полковник сэкономил до 3 миллионов рублей, - утверждает обвинение.

Еще один эпизод в деле - злоупотребление полномочиями - строится на событиях 2016 года. Тогда, как считает следствие, Захарченко воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую, финдиректора Нота-банка Галину Мурчукову о предстоящем обыске.

В это время правоохранительные органы расследовали дело выводе денег из "Нота-банка". Захарченко, по версии обвинения, поспособствовал вывозу техники и документов, чтобы предотвратить их изъятие.