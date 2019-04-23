Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во вторник на Шри-Ланке начались похороны жертв нападений

Экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 300 человек.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в соцсетях принадлежащего ИГ информационного ресурса Amaq, целью джихадистов были христиане и граждане стран, входящих в коалицию по борьбе с группировкой.

Исламисты из ИГ регулярно выступают с подобными заявлениями. На этот раз никаких доказательств причастности к атакам на Шри-Ланке представители группировки не предоставили.

По последним данным, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погиб 321 человек, более 500 человек получили ранения. Как сообщает ЮНИСЕФ, среди погибших - как минимум 45 детей.

Ранее СМИ сообщали, что за нападениями стоит местная джихадистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". В правительстве Шри-Ланки заявляли, что руководство действиями джихадистов осуществлялось из-за рубежа.

"Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли быть осуществлены", - заявил в понедельник пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне.

Ранее премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь других стран для выявления возможных зарубежных связей местных экстремистов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 23 апреля на Шри-Ланке официально объявлен днем траура по погибшим

Спецслужбы Шри-Ланки продолжают расследование нападений. По делу о взрывах арестованы уже более 40 человек.

Как сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на источники в полиции Шри-Ланки, два взрыва в гостиницах Коломбо были совершены братьями-мусульманами, сыновьями богатого торговца специями.

Министр обороны страны Руван Виджевардене заявил, что взрывы были совершены в ответ на нападение на две мечети в Новой Зеландии 15 марта, в результате которого погибли 50 человек.

Однако пресс-служба премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн сообщила, что новозеландская сторона пока не получала каких-либо разведданных о связи этих нападений.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Шри-Ланки почтили память погибших тремя минутами молчания

Во вторник на Шри-Ланке начались похороны погибших во время взрывов. 23 апреля официально объявлен днем траура, по всей стране приспущены государственные флаги.

Власти ввели режим ЧП, на время которого полиции предоставляются особые полномочия. В частности, стражам порядка разрешено арестовывать подозреваемых без решения суда.

Взрывы на Шри-Ланке произошли через 10 лет после окончания затяжной гражданской войны. Речь идет о крупнейшим за всю историю страны нападением на христианское меньшинство, которое составляет около 7% населения Шри-Ланки.