Елизавета II во второй раз примет Трампа с супругой в начале июня

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп встречался с королевой Елизаветой II в июле 2018 года

Британская королева Елизавета II примет президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию Трамп в начале июня, сообщает пресс-служба королевского двора.

Как указывается в сообщении, Трамп и его супруга "приняли приглашение Ее величества королевы совершить официальный визит в Соединенное Королевство с понедельника 3-го июня по среду 5-го июня 2019 года".

Дональд и Мелания Трамп уже встречались с Елизаветой II в Виндзорском дворце в июле 2018 года.

Первым президентом США, который приезжал на встречу с Елизаветой II, был Дуайт Эйзенхауэр - встреча проходила в шотландском замке Балморал в 1959 году. Предыдущий президент США Барак Обама приезжал к королеве в мае 2011 года.

За 66 лет своего пребывания на троне Елизавета II встречалась со всеми президентами Соединенных Штатов, за исключением Линдона Джонсона.

Королева со своим супругом - герцогом Филиппом - четыре раза ездила с визитами в США: ее первая поездка состоялась в октябре 1957 года, последняя - в мае 2007 года.

Прошлогоднему визиту Трампа в Виндзорский замок предшествовал скандал. В январе 2017 года на сайте британского парламента был опубликован текст петиции, которая призывала запретить американскому лидеру въезд в страну в рамках государственного визита.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывали на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение.

Однако в британском правительстве практически сразу же отвергли призывы отменить визит Трампа, сочтя, что такой запрет был бы "популистским жестом".

Уже после визита в Британию Трампа ряд СМИ упрекнули президента в том, что он якобы опоздал на прием к королеве на 15 минут. Однако сам Трамп заявил, что прибыл на прием к Елизавете II на 15 минут раньше и ждал вместе с женой.