"Смотрите, масштаб какой". Вместо судебного квартала в Петербурге решили строить парк

Правообладатель иллюстрации Anton Vaganov/TASS Image caption "Хорошее пустое пятно", на котором сначала хотели построить жилой, а потом судейский квартал, в итоге, судя по всему, станет парком

Президент Путин поддержал строительство парка вместо судебного квартала в Санкт-Петербурге. Семь лет назад он же предложил перевезти сюда Верховный суд. Сроки по строительству судейского квартала на берегу Малой Невы сорваны, а управделами президента так и не нашло субподрядчика на эту стройку.

"Смотрите, во-первых, - масштаб какой, во-вторых, - место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц", - сказал во вторник Путин о пустыре, на котором последние два года никак не могло начаться строительство судебного квартала.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил приехавшему в северную столицу президенту проект обустройства парка и строительства Дворца танцев Бориса Эйфмана. Они должны появиться здесь вместо судейского квартала, на который, как пишет "Коммерсант", уже потрачено 3,49 млрд рублей.

Путин предположил, что будущий парк на этом месте будет даже "чуть получше", чем московское "Зарядье".

Нулевая стадия

Масштабная стройка судебного квартала, которая должна была начаться два года назад, так и осталась на нулевой стадии.

Переезд сюда судей и судейского аппарата был запланирован на 2020 год. Однако в 2019 году стало ясно, что выделенные из бюджета 22 млрд рублей так и не освоены; их перенесли на 2021 год.

Стройку тормозили в числе прочего споры между ответственными за нее структурами управделами президента и проблемы с выбором субподрядчиков.

Правообладатель иллюстрации TASS/Александр Николаев Image caption Жилая застройка участка на Малой Неве испортила бы вид на Ростральные колонны, предупреждали архитекторы

В 2017 году ФАС признала незаконными два тендера по выбору субподрядчиков.

Затем управделами президента объявило стройку секретной. Это позволило не раскрывать подробности конкурсных процедур по контракту, но делу так и не помогло.

Теперь, как сообщил Александр Беглов, судебный квартал планируется построить в районе Смольной набережной.

Очень хорошее пустое пятно

В ноябре 2012 года Путин сам предложил использовать "очень хорошее пустое пятно" напротив стрелки Васильевского острова под судебный квартал.

Здесь решили построить два административных здания - для Верховного суда и судебного департамента, а также Дворец танцев и четыре жилых дома для судей и сотрудников аппарата ВС.

Правообладатель иллюстрации TASS/Ковалев Петр Image caption Пятно застройки находится рядом с исторической стрелкой Васильевского острова

Из Москвы сюда должны были переехать 170 судей и более двух тысяч сотрудников аппарата.

Как писал "Коммерсант", банку ВТБ, который к тому времени уже начал строить на этом участке жилой комплекс, в качестве компенсации выплатили из бюджета почти 11 млрд рублей.

Идею застройки квартала почти сразу же осудили урбанисты и архитекторы.

В 2012 году член правительства Санкт-Петербурга, а теперь вице-губернатор Евгений Елин предупреждал, что проект ВТБ испортит силуэт Ростральных колонн и вид на Князь-Владимирский собор, и отмечал нехватку зеленых насаждений в городе.

Как "Зарядье"?

В том же 2012 году, когда родилась идея судебного квартала в Петербурге, Путин предложил в Москве на месте снесенной гостиницы "Россия" разбить парк, который в итоге открылся в 2017 году.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Споры о том, что строить вместо гостиницы "Россия", шли несколько лет

"В центре Москвы практически уничтожены все парковые зоны", - объяснял тогда он свое предложение.

Споры о застройке территории "России" на тот момент шли больше пяти лет. Там хотели построить то парламентский центр, то новый гостиничный комплекс.

Расходы на строительство парка площадью 13 га на момент открытия составили 14 млрд рублей.