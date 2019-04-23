Теракт на Шри-Ланке: первые похороны погибших

Media playback is unsupported on your device Смертник на Шри-Ланке. Первое видео с камер наблюдения.

На Шри-Ланке прошли первые массовые похороны жертв теракта, совершенного в минувшее воскресенье.

Жертвами серии взрывов, направленных против местных христиан и туристов стал, по последним данным, 321 человек, еще около 500 были ранены.

По всей стране действует чрезвычайное положение, введенное с целю предотвратить дальнейшие нападения.

Примерно 30 жертв были похоронены в церкви святого Себастьяна в Негомбо, к северу от Коломбо - одном из мест, ставших объектом нападений. За этими похоронами, видимо, последуют другие.

В 8:30 утра (время, когда взорвалась первая из шести бомб) была объявлена минута молчания.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сегодня известно о 321 погибшем, раненых - более полутысячи

С места событий

Аешеа Перера, Би-би-си, Негомбо

Обычно в Негомбо оживленно, но сегодня город выглядит совсем иначе. Большая часть магазинов и предприятий закрыта, на улицах много военных, и весь город завешан белыми флагами - знаками траура.

Ощущение шока присутствует повсюду. Люди тихо обсуждают произошедшее. Многие пытаются просунуть букеты цветов сквозь решетку ограды церкви святого Себастьяна.

Жертвами атаки во время пасхальной мессы здесь стали около 150 человек.

Предстоит столько похорон, что их проводят сериями в атмосфере строжайшей безопасности - людям запрещено подъезжать на машинах к церкви ближе, чем на километр.

Сама церковь увешана плакатами. На одних - фотографии погибших, на других соболезнования и осуждение теракта. Огромные толпы людей приходят почтить память погибших, многие - из других городов.

Но в городе чувствуется напряжение. Межконфессиональную встречу, организованную местной мечетью в знак осуждения нападения, пришлось прервать - мечеть окружила толпа, вооруженная кольями и ножами. Их разогнала полиция.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Память погибших почтили минутой молчания

Во вторник ответственность за взрывы (не представив доказательств) взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе в России, группировка "Исламское государство".

Шриланкийские власти обвиняют в теракте местных исламистов из движения "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ранее не осуществляла такие крупные нападения, однако стала известна после повреждений буддийских статуй в прошлом году.

Об ответственности за взрывы в воскресенье "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" не объявляла.

По подозрению в причастности к нападению арестованы 40 человек. Среди них, по информации полиции, сириец, который был арестован после допроса подозреваемых из числа местных жителей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр страны посетил места взрывов

"Колоссальный провал спецслужб"

Пресс-секретарь правительства Раджита Сенаратне сообщил собравшимся на пресс-конференции, что премьер-министр не принимает участие в совещаниях по безопасности с прошлого года, когда между ним и президентом страны Майтрипалой Сирисеной возникли разногласия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти объявили в стране чрезвычайное положение

По словам Сенаратне, сообщения о группе, готовящей серию терактов, появились 4 апреля, после чего министерство обороны направило детальный отчет шефу полиции, а 11 апреля предупреждения были разосланы главам ряда подразделений службы безопасности.

Пресс-секретарь заявил, что в рапорте, направленном в полицейский департамент, содержалось предупреждение от зарубежных спецслужб о возможных атаках, а также имена участников экстремистских группировок.

В понедельник не было ясно, был ли поставлен в известность о полученном предупреждении президент Сирисена. Как сообщил Би-би-си старший советник президента Ширал Лактхилака, информация была направлена надлежащим лицам в службе безопасности и полиции и не выходила за пределы их круга.

Media playback is unsupported on your device Взрывы на Шри-Ланке: власти могли предотвратить теракты

Он заявил также, что президент созвал специальный комитет под руководством судей Верховного суда, чтобы разобраться в произошедшем.

Министр городского планирования Рауфф Хаким назвал случившееся колоссальным провалом спецслужб. "Это позор для всех нас. Нам всем стыдно из-за этого", - сказал он.

Министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в "Твиттере": "Некоторые сотрудники разведки знали об этих обстоятельствах. Это значит, что была задержка в работе. Нужно принять серьезные меры, понять, почему это предупреждение проигнорировали".

Мартин Башир

Обозреватель Би-би-си по вопросам религии

Нападения в Шри-Ланке произошли в один из самых важных для христиан дней - на Пасху.

В последние годы такие нападения происходят с завидной регулярностью.

В 2016 году в Пасхальное воскресенье смертник взорвал себя по окончании службы в церкви в пакистанском Лахоре, убив более 70 и ранив более сотни человек.

В Вербное воскресенье 2017 года сразу два взрыва произошли в церквях Египта - в Танте и Александрии. Погибли 45 человек, ранены 126.

В этом году более 320 человек убиты на Шри-Ланке во время скоординированного нападения на церкви и гостиницы.

Организации, следящие за состоянием религиозных свобод, предполагают, что в росте нападений на христиан виновны не только религиозные, но и политические силы.

Выпады в адрес религиозных меньшинств позволяют себе некоторые политические партии - главным образом для объединения своего электората. Правые индуисты в Индии и правящая Лига Авами в Бангладеш совместно с консервативными мусульманскими деятелями призывают к преследованию религиозных меньшинств, в том числе христиан.

Есть и религиозная составляющая. Дело в том, что христианство в Южной и Юго-Восточной Азии и Африке южнее Сахары сейчас на подъеме.

Некоторые видят в этом неприятное напоминание о временах колониализма. Один из буддийских монахов на Шри-Ланке сказал: "Радикальные христиане пытаются обратить в свою веру буддистов. Мы больше не можем этого допустить".

По оценкам неправительственной организации Open Doors, число христиан в Китае (97,2 миллиона человек) превысило число членов КПК (89,4 миллиона).

В феврале прошлого года вступили в силу соответствующие правила - в частности, со зданий сняты кресты и заменены китайскими флагами. В Пекине не могут допустить, чтобы вера оспаривала авторитет власти.

Политические партии активно стремятся объединить и усилить свою электоральную базу. В этих условиях христиане, особенно во время Пасхи, превращаются в удобную мишень - с трагическими последствиями.

Реакция властей

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение, которое вступило в силу в полночь понедельника.

Чрезвычайное положение дает полицейским право задерживать и допрашивать подозреваемых без санкции суда. В последний раз полиция пользовалась такими полномочиями во время гражданской войны.

С 20:00 до 04:00 в стране действует комендантский час. Вечером понедельника опустевшие улицы столицы патрулировали вооруженные военные.

После терактов правительство заблокировало доступ к социальным сетям и мессенджерам.

Полиция задержала уже 40 человек в связи с взрывами в воскресенье. Представитель полиции сообщил, что один из задержанных - сириец, которого взяли после допросов местных подозреваемых.

Также власти заявили, что на автобусной станции Бастиан Маватха в районе Петта было найдено 87 детонаторов.

Media playback is unsupported on your device Взрывы на Шри-Ланке. Видео

В понедельник в Коломбо взрывное устройство разорвалось при попытке полицейских его обезвредить. Никто не пострадал.

Как развивались события

Первые сообщения о взрывах появились около 8:45 утра в воскресенье - за короткий промежуток времени раздалось шесть взрывов.

Они прогремели в церквях в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в отелях "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы).

После взрывов провели рейды по двум адресам - в пригороде Коломбо Дехивале и районе Дематагода. В ходе обеих рейдов были взрывы - в Дематагоде трое полицейских погибли.

Неподалеку от аэропорта Коломбо нашли и обезвредили еще одну самодельную бомбу - обрезок трубы длиной 1,8 метров, начиненный взрывчатым веществом.

Большинство погибших были гражданами Шри-Ланки. Среди погибших было несколько десятков христиан - в церквях шли пасхальные службы.

По информации министерства иностранных дел, среди погибших 31 иностранец, еще 14 иностранцев пропали без вести. Погибли по меньшей мере восемь граждан Британии и восемь индийцев.