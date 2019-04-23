Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Закон о наказании за неуважение к власти в интернете был подписан президентом 18 марта

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей по закону о неуважении к власти в интернете. Правозащитники говорят, что это первое судебное решение по новому закону.

Как сообщается на сайте суда, протокол был составлен по части 3 статьи 20.1 КоАП (распространение в интернете информации, оскорбляющей власть). Ответчиком по делу числится Картыжев Ю.Д.

Согласно сообщению пресс-службы суда, правонарушение было совершено 31 марта 2019 года, когда житель города Малая Вишера разместил в сети "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

СМИ обратили внимание на видеозаписи из зала суда , которые выложил в YouTube пользователь по имени Юрий Картыжев, на которых можно услышать зачитывание приговора. Из решения суда следует, что Картыжев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" записи с оскорбительной подписью в адрес президента Владимира Путина.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Телеграм-канале отметил, что это первый случай применения дополнения статьи КоАП, которое было введено поправками в кодекс в 2019 году.

Проверить, действительно ли это первый случай применения нового закона, Би-би-си не удалось. В государственной системе "Правосудие" пока еще отсутствует возможность поиска решений по обновленной статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Закон о наказании за "явное неуважение к государству" в интернете был подписан президентом 18 марта и вступил в силу через 10 дней. По закону сначала Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.

За первое нарушение вводимых запретов предусмотрен штраф в размере от 30 до 300 тыс. рублей, а за повторное нарушение - административный арест на срок до 15 суток.

12 апреля Роскомнадзор впервые применил эту норму в отношении СМИ, заблокировав ярославское издание 76.ru. Незадолго до этого стало известно, что несколько ярославских СМИ удалили материалы со своих сайтов после получения уведомлений из Роскомнадзора.