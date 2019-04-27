Российские паспорта для украинцев: Киев возмущен и грозит санкциями

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Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех граждан Украины.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, где он принимал участие в саммите стран-участниц проекта "Один пояс - один путь".

Киев возмущен и обещает Кремлю в ответ секторальные санкции.

Ранее Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской областей, объяснив это гуманитарными проблемами.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил в субботу Путин.

По словам президента, Кремль не желает создавать дополнительных проблем новым украинским властям, но не может безучастно взирать на ситуацию, когда жители Донбасса лишены "каких бы то ни было гражданских прав".

Реакция Киева

На Украине заявление Путина о возможной выдаче украинцам российских паспортов вызвало резко негативную реакцию.

Петр Порошенко назвал это решение "беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам российского президента, расходы на интеграцию новых граждан России, включая и пенсии, составят 100 миллиардов рублей в течение ближайших нескольких лет

"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемым югоосетинскому и приднестровскому сценариям - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Донбасса", - заявил Порошенко.

А команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, как сообщает BBC Украина, считает, что своим решением Россия "признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры ", - написал в субботу в "Твиттере" постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев предпринимает дипломатические усилия с целью подготовки нового пакета санкций против России в ответ на указ президента Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Об этом Климкин заявил в эфире одного из телеканалов, говорится на странице украинского МИДа в "Твиттере".

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России - секторальных и экономических", - заявил Климкин.

Сколько стоят новые граждане?

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", - цитирует президента агентство РИА.

По его словам, решение это было просчитанным и взвешенным, а расходы на интеграцию новых граждан России, включая и пенсии, составят 100 миллиардов рублей в течение ближайших нескольких лет.

"Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - сказал Путин.

Media playback is unsupported on your device Паспорта для Донбасса могут стоить России сотни миллиардов рублей - мы посчитали.

Между тем Русская служба Би-би-си посчитала, в какие суммы может обойтись выдача паспортов жителям Донецкой и Луганской областей. Результаты подсчетов расходятся с официальными цифрами.