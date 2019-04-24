Первое путешествие Ким Чен Ына в Россию. Фотографии
- 24 апреля 2019
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию. Его бронепоезд российская делегация встречала с караваем и красной ковровой дорожкой. В четверг во Владивостоке состоятся первые переговоры Кима с президентом России Владимиром Путиным.
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