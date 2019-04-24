Первое путешествие Ким Чен Ына в Россию. Фотографии

  • 24 апреля 2019
Ким Правообладатель иллюстрации Alexander Safronov/TASS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию. Его бронепоезд российская делегация встречала с караваем и красной ковровой дорожкой. В четверг во Владивостоке состоятся первые переговоры Кима с президентом России Владимиром Путиным.

Ким Правообладатель иллюстрации Alexander Safronov/TASS
Image caption Первая остановка в России - приграничная станция Хасан
Ким Правообладатель иллюстрации Alexander Safronov/TASS
Image caption Там Ким чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, который построили в 1986 году накануне визита в Россию его деда Ким Ир Сена ("домик Ким Ир Сена")
Ким Правообладатель иллюстрации YONHAP/TASS
Image caption После этого Ким Чен Ын вернулся в свой бронепоезд, который отправился в сторону Уссурийска
Владивосток Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Следующая остановка - конечная - Владивосток. Там уже репетирует военный оркестр...
Владивосток Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption ... и тоже постелили ковровую дорожку прямо к перрону
Начальник охраны Ким Чен Ына Правообладатель иллюстрации YONHAP/EPA
Image caption Начальник охраны Ким Чен Ына (слева) обследует платформу
Кортеж Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption А у вокзала уже ждет лимузин, который, как сообщали СМИ, специально доставили из Пхеньяна на самолете

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