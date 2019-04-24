Пресса Британии: как поссорились принц Уильям и принц Гарри?

В обзоре британской прессы 24 апреля:

Что случилось с братьями-неразлучниками?

Daily Telegraph разбирается, что происходит между принцами Уильямом и Гарри.

Газета вспоминает, что еще маленький Гарри, когда мать как-то отругала их с братом за потасовку в машине, заявил: "Я не собираюсь быть королем, поэтому я могу делать все, что хочу!"

Об этом эпизоде вспомнил присутствовавший при нем личный телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф. "Было ощущение, что с самого раннего возраста Гарри думал, что может делать все, что захочет, в то время как его брат должен нести всю ответственность", - цитирует издание слова Уорфа.

Теперь, спустя 30 лет, некогда неразлучным братьям-принцам пришло время идти разными путями. 36-летний Уильям готовится стать следующим принцем Уэльским и будущим королем, а 34-летний Гарри, недавно женившийся, завершает последний этап своей роли "запасного".

DT напоминает, что внимание прессы привлекло напряженное поведение братьев в минувшее воскресенье на пасхальном богослужении в часовне святого Георгия в Виндзоре. Буквально в тот же день в прессу просочилась новость о том, что Гарри и Меган - герцог и герцогиня Сассекские - могут быть отправлены с почетной миссией в Африку на несколько лет.

Наблюдатели еще больше удивились, когда "Инстаграм" Гарри и Меган опубликовал семь фотографий дикой природы, сделанных Гарри, всего за несколько часов до того, как герцог и герцогиня Кембриджские обнародовали новые снимки годовалого принца Луи, сделанные лично его матерью.

"Просто счастливое совпадение? Или зловещий признак соперничества, которого Диана решила избегать, когда настаивала на воспитании своих сыновей на равных?" - задается вопросом издание.

Покойная принцесса не скрывала, что не хотела, чтобы Гарри чувствовал себя в тени Уильяма, на которого было направлено внимание остальных членов королевской семьи.

Неудивительно, что источник, близкий к обоим принца, недавно сказал DT: "Гарри всегда жаловался на то, что Уильям обошел его, но теперь, я думаю, они видят в этом расколе возможность действительно расправить крылья".

Объясняя недавний перенос двора Гарри и Меган в Букингемский дворец и переезд их семьи в Виндзор, источник добавил: "Есть ощущение, что иногда Сассексы думают, что весь мир против них".

Может быть, поэтому они планируют длительную работу за границей? DT считает, что информация о планах Гарри и Меган отправиться за границу на несколько лет не соответствует действительности. Но почему-то Букингемский дворец не опроверг эти слухи.

Как сказал другой инсайдер газете: "Раньше королева сказала бы свое веское слово. Но в ее возрасте, с учетом того, что герцог Эдинбургский отошел от общественной жизни, у них действительно не было сил начать борьбу ".

Как пишет DT со ссылкой на источники, принц Уильям был ошеломлен сообщениями о том, что его личный секретарь Саймон Кейс будет играть "ключевую роль" в обсуждении "африканского плана" вместе с сэром Дэвидом Мэннингом - бывшим специальным советником принцев и бывшим личным секретарем королевы лордом Гейдтом.

Очередные известия о Гарри и Меган, несомненно, усиливают давление на Кембриджей, чтобы они "вышли на первый план", в то время как сами Уильям и Кейт отчаянно пытаются найти баланс между личной жизнью и общественными обязанностями.

Гарвардские ученые обнаружили опасные бактерии в электронных сигаретах

Daily Telegraph рассказывает о новом открытии ученых из Гарвардского университета.

Исследователи выяснили, что в электронных сигаретах содержатся вредные бактерии, которые могут оказывать пагубное влияние на легкие, привести к астме и воспалению легких.

Ученые выяснили, что наиболее вероятно содержат такие вредные токсины сладкие фруктовые наполнители для электронных сигарет, которые любят подростки.

Газета отмечает, что предыдущие исследования уже показывали, что химические вещества, которые принято связывать с развитием серьезных респираторных заболеваний, уже были найдены в наполнителях для электронных сигарет. Но новое исследование впервые обнаружило вредные биологические субстанции в жидкостях.

Сотрудники Гарвардского университета исследовали 75 популярных наполнителей для электронных сигарет. 27% картриджей и жидкостей содержат следы эндоксина, а 81% - глюкана. Также исследование показало, что картриджи содержат в три раза более высокую концентрацию бактерий, чем жидкости.

Профессор Дэвид Кристиани, руководитель исследования, отметил, что обнаружение этих бактерий в наполнителях для электронных сигарет лишь подтверждает уже высказывавшиеся опасения о влиянии использования этих устройств на дыхательную систему.

Наследники Толкина против нового голливудского байопика

Британские газеты рассказывают о том, что семья Дж.Р.Р. Толкина выступает резко против выходящего в прокат на следующей неделе фильма о первых годах жизни знаменитого писателя.

Как пишет Times, в фильме рассказывается о дружбе Толкина с группой изгоев в школе и о том, как эти отношения оказались под угрозой в связи с началом Первой мировой войны. Голливудский фильм также драматизирует ухаживания молодого автора за Эдит Братт.

Братт и Толкин поженились в 1916 году, когда будущему писателю было 24 года. До публикации "Хоббита" оставался еще 21 год, а до "Властелина колец" - почти четыре десятилетия. Пара была вместе в течение 55 лет - до смерти Эдит в 1971 году. Толкин умер два года спустя.

Выжившие родственники Толкина строго защищают его наследие и отвергают все предложения снять "официальный" фильм о его жизни, отмечает издание.

Вчера они выступили с резким заявлением о том, что знают о предстоящем кинорелизе. "Семья и наследники хотят прояснить, что они не одобряли, не давали разрешения и не участвовали в создании этого фильма, - говорится в заявлении. - Они никоим образом не поддерживают его или его содержание".

Фильм, снятый Fox Searchlight, дочерней компанией Walt Disney Company, основан на сценарии ирландского сценариста Дэвида Глисона и готовился не менее шести лет. В нем снимались Лили Коллинз, Дерек Джекоби и Колм Мини.

Решение семьи Толкина публично дистанцироваться от фильма может быть частично основано на коммерческих соображениях, считает Times. Они упустили огромный доход от фильмов по "Властелину колец", потому что сам Толкин продал права на экранизацию за 100 000 фунтов стерлингов в 1969 году, чтобы расплатиться с огромным налогом.

Впрочем, как напоминает газета, в 2017 году наследники одобрили сделку с Amazon Prime Video на 250 миллионов долларов за сериал, действие которого будет происходить в вымышленном мире Толкина "Средиземье".

Наследниками писателя сейчас являются двое его детей: 94-летний Кристофер и 89-летняя Присцилла.