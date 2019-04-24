Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее СМИ сообщали, что Кремль готовится к раздаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В середине апреля СМИ сообщали, что такой документ уже подготовлен и ждет подписи президента. Ожидалось, что указ опубликуют после второго тура президентских выборов на Украине.

Второй тур состоялся в минувшее воскресенье, действующий президент Петр Порошенко уступил Владимиру Зеленскому и в ближайшие недели сложит полномочия.

В указе Путина сказано, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, подданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев. Жители ДНР и ЛНР станут россиянами в день, когда будет принято решение о приеме в гражданство.

В конце марта 2019 года в России вступили в силу поправки в закон "О гражданстве", в соответствии с которыми президент получил право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право на получение российского паспорта по упрощенной процедуре.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Для получения гражданства достаточно подать заявление, а также удостоверяющие личность документы.

Ранее "Коммерсант" с о ссылкой на источники писал, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, "подготовлена вся инфраструктура для приема граждан".

Источник издания, близкий к руководству ДНР, рассказывал РБК, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспорта одной из самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.

В 2017 году Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР. В указе говорится, что такое заявление было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

К 1 января 2019 года в постоянное население ДНР оценивалось ее властями в 2,28 млн человек. Население ЛНР оценивается в 1,45 млн человек. Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

В 2014 году после смены власти на Украине и бегства из страны президента Виктора Януковича вооруженные формирования установили контроль над частью территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Киев обвиняет Москву в вооруженной агрессии и непосредственном участии в боевых действиях. Власти России это отрицают, называют войну в Донбассе внутренним конфликтом на Украине и предлагает Киеву вступить в переговоры с ДНР и ЛНР. Украинские власти категорически отвергают такой сценарий.