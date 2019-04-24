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Правительство Британии дало добро китайской компании Huawei на поставки в страну оборудования для строительства мобильных сетей пятого поколения, невзирая на предосторежения об угрозе для безопасности.

Официального подтверждения этого пока нет, но, как стало известно Daily Telegraph, Huawei займется установкой вспомогательных компонентов, таких как, например, антенны.

США призывают своих ближайших союзников, среди которых Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, отказаться от услуг телекоммуникационного гиганта.

Huawei утверждает, что ее деятельность не несет угрозы в области шпионажа и саботажа.

Австралия заявила, что поддерживает Вашингтон, по мнению которого, существуют серьезные опасения относительно обязательств компании перед китайским правительством и угрозы, которую это представляет для телекоммуникационных сетей в США и других странах.

Министр по вопросам цифровых технологий Марго Джеймс написала в "Твиттере": "Несмотря на утечку информацию из правительства, говорящую об обратном, окончательное решение о сдерживании угроз в структуре телекоммуникаций еще не принято".

Правообладатель иллюстрации Huawei logo Image caption Huawei утверждает, что ее деятельность не несет угрозы в области шпионажа и саботажа

Как сообщает Daily Telegraph, компании будет позволено участвовать в создании элементов неосновной инфраструктуры пятого поколения мобильных сетей (5G).

Это подразумевает, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое способно идентифицировать мобильное устройство и решать как и куда направлять телефонные звонки и передачу данных.

Разные подходы

Частная китайская компания Huawei уже поставляет оборудование для британских мобильных сетей. Компания отрицает обвинения в том, что ее деятельность контролируется китайским правительством.

Huawei подчеркивает, что готова продолжать сотрудничество с британским правительством и бизнесом.

Глава национального центра информационной безопасности Сиаран Мартин сказал в интервью Би-би-си, что будет создана структура, которая станет гарантией достаточной безопасности 5G-сетей.

На вопрос о возможности появления трений с союзниками он отметил, что за последние 10 лет подход Запада к Huawei и другим вопросам был разноплановым.

Анализ

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера

Решение по Huawei стало одним из самых важных из числа долгосрочных решений, касающихся безопасности страны, которое принимает нынешнее правительство. Изначально было понятно, что реакция будет неоднозначной.

Пока сложно предположить, какую роль 5G будет играть в нашей повседневной жизни. Если позволить китайской компании участвовать в создании этих сетей, не будет ли вестись шпионаж за пользователями и не появится ли у нее возможность их отключить?

Это беспокоит Вашингтон и других критиков, которые призывают отказаться от услуг компании.

Но если полностью исключить Huawei из процесса, то развитие 5G может замедлиться, а кроме того такое решение может обозлить Китай.

Британия считает, что у нее достаточно опыта в управлении рисками, связанными с Huawei и в будущем это не изменится.

Однако, как рассказал мне бывший высокопоставленный чиновник, работавший в структурах безопасности, его мнение о Huawei изменилось.

В прошлом, по его словам, он считал, что существовавшей стратегии по управлению рисками было достаточно. Но в нынешней ситуации такой уверенности нет.

И это даже не вопрос того, что может сделать компания, а риск ухудшить взаимоотношения с ближайшими союзниками, в числе которых США.