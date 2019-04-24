Россияне влезают в долги, коллекторы полны оптимизма: "Рассвет наступил"

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Для коллекторов сложилась почти идеальная ситуация: кредитная нагрузка на россиян растет, а доходы населения падают несколько лет подряд. В 2018 году число новых дел должников, переданных коллекторским агентствам, выросло почти на треть - до 6,4 млн. Это произошло впервые с 2015 года.

Коллекторские бюро получают дела людей, которые не возвращают деньги банкам или микрофинансовым организациям, двумя основными способами.

Первый способ: агентство может купить у банка плохие долги - это называется рынок цессии. Объем предложения на этом рынке оценивается в 470 млрд рублей (7,3 млрд долларов), сказал в среду на конференции, организованной Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), начальник отдела исследований агентства EOS Иван Комиссаров.

Второй - это агентское взыскание, когда банки и МФО нанимают коллекторов, чтобы они взыскивали их долги. Объем таких сделок в 2018 году вырос впервые за три года, рассказал Комиссаров. Всего коллекторы через агентские взыскания получили 6,4 млн новых дел на общую сумму 505 млрд рублей. В 2017 году у них было 5,3 млн дел.

"Рассвет наступил наконец-то", - поэтично описал ситуацию он. В прошлом году, по его собственным словам, он описывал состояние рынка коллекторов как "ночь перед рассветом".

По оценкам коллекторов, сейчас у них на руках долгов населения на общую сумму свыше 1 трлн рублей, сказал Комиссаров.

Генеральный директор одного из крупнейших в России "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель уточнил, что лишь его бюро выкупило портфель более чем на 600 млрд рублей. Весь рынок он оценил примерно в 1,8 трлн рублей.

Чаще всего агентства покупают долги по кредитам наличными и кредитным картам.

"В 2018 году по агентской схеме было возвращено банкам приблизительно 16 млрд рублей", - рассказал Комиссаров.

Виды "плохих" кредитов Доля в общем количестве приобретаемых коллекторами долгов, %

По его словам, это значительная сумма, но она все же ниже докризисных уровней.

"В былые годы в начале 2010-х годов лишь одна компания, лидер на рынке, возвращала порядка 10 млрд рублей в год", - вспоминает он.

Средний размер просроченного долга на одного человека вырос с 73,6 тысячи рублей в 2017 году до 79,4 тысячи рублей.

Рынок растет, сказал Би-би-си Михмель. Он объясняет это тем, что россияне все больше берут кредитов.

"Сейчас тенденция такова, что у типичного должника не один долг, а два-три долга. Те долги, которые у него накопились ранее, он не сможет обслуживать так качественно, как раньше", - объясняет он.

Какие долги коллекторы покупали у банков Количество долгов по сумме, %

Глава НАПКА Эльман Мехтиев уверен, что в ближайшие годы будут расти и "первичка", и перепродажа долгов. Он объясняет это не только ростом кредитования, но также слабой динамикой доходов населения и повышением эффективности деятельности самих коллекторов.

Реальные располагаемые доходы населения в России не росли с 2014 по 2017 год. По итогам 2018 года Росстат сначала отчитался о падении этого показателя на 0,2%, но затем пересчитал. Выяснилось, что доходы хоть и символически, но выросли - на 0,1%. По последним данным Росстата, доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%.

Ипотечная просрочка - впереди

В будущем коллекторы ждут, что россияне начнут допускать просрочки по ипотечным кредитам. В прошлом году в России случился ипотечный бум: всего банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

"Эра покупки ипотечных долгов пока у нас еще не наступила. Но это в будущем", - сказал Комиссаров.

Мехтиев полагает, что часть долгов по ипотеке также будет просрочена. Он связывает это с выдачей кредитов под небольшой первоначальный взнос.

"Если первоначальный платеж меньше 30%, то при экономической турбулентности гораздо больше людей попадают в просрочку", - сказал он Би-би-си.

Коллекторскую деятельность изменил принятый в 2016 году закон, ограничивающий деятельность агентств. Закон запрещает коллекторам общаться с семьей и соседями должника без его разрешения, а также ограничивают число звонков и личных встреч.

Но как отмечает Мехтиев, правила не для всех одинаковы. На практике часто из регулирования выпадают банки и микрофинансовые организации, которые сами могут пытаться изъять долги.

Гендиректор "М.Б.А. Финансы" Федор Вахата также жалуется на "серые коллекторские агентства", которые работают без лицензии и с которыми регулятор ничего не может сделать.

Еще одним последствием закона стал резкий рост числа судебных исков, добавляет Мехтиев. В итоге растет нагрузка на судебную систему и приставов.

Федор Вахата полагает, что еще одна возможность для роста коллекторского рынка - взыскание долгов в сфере ЖКХ.

"Этот сегмент рынка еще не так сильно охвачен профессиональными коллекторскими компаниями, при этом объем задолженности в этой сфере - просто колоссальный", - полагает он.

Помехой может стать лишь законопроект о запрете взыскания коллекторскими агентствами долгов в сфере ЖКУ.

Подход к интровертам

Мехтиев также говорит, что рынок частично будет расти благодаря повышению эффективности самих агентств.

"Сейчас любое коллекторское агентство вам четко объяснит, когда и какому клиенту вам надо позвонить. То есть не массовая ковровая бомбардировка, а то, какому клиенту надо позвонить за пять дней, какому - за три, а какому - вообще не надо звонить", - приводит он пример.

Генеральный директор агентства EOS Антон Дмитраков рассказывает, что коллекторы пытаются выработать способы взаимодействия с интровертами, которые просто не хотят идти на контакт. "Интроверты - ты звони и звони, звони и звони, ну не любят они трубку брать", - объясняет он.

По его словам, коллекторам приходится развивать мессенджеры, приложения и другие способы взаимодействия с теми, кто не отвечает на телефонные звонки.

"Будем делить этот рынок, научимся делить его на экстравертов и интровертов", - объясняет он.

Еще коллекторы все чаще используют систему речевой аналитики, говорит Дмитраков. Все разговоры операторов кол-центров записываются, а эта система их анализирует и выявляет методы общения, которые эффективны, объясняет он.

"Мы четко начинаем понимать, какие из операторов могут повлиять на наших должников", - объясняет Дмитраков. Успешный опыт распространяется среди сотрудников.

Кроме того, коллекторы подробно анализируют дела должников. В некоторых случаях подавать в суд на должника бессмысленно, поясняет Дмитраков.

"Может быть, он засужен, это уже 15-е производство и туда просто бессмысленно бежать", - объясняет он.