Польша перестала принимать "некачественную" российскую нефть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беларуси пришло перекрыть нефтепровод к западу от Мозыря, поскольку польские клиенты не хотят покупать "грязную" нефть

Польша прекратила принимать нефть по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" из Беларуси из-за повышенного содержания в ней хлорорганических соединений. Ранее о том же заявила Беларусь, обвинив Россию в поставке некачественной нефти. Россия признала, что качество нефти действительно неудовлетворительное.

Польский оператор нефтепровода PERN S.A. вечером в среду заявил, что больше не может принимать загрязненную нефть из трубопровода, "подвергая опасности польскую инфраструктуру и НПЗ".

То же сообщение на бланке польского оператора появилось на сайте ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - оператора белорусского участка нефтепровода.

"По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один НПЗ, находящийся на нефтепроводе "Дружба", не готов принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется в пункт приема поставок в Адамово", - говорится в письме PERN на имя вице-президента российской "Транснефти" Сергея Андронова.

"Продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита... рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы ПЕРН", - говорится в письме польской компании.

Транспортировка российской нефти в направлении Польши будет прекращена на неопределенный срок. Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго подтвердил агентству РИА Новости, что трубопровод к западу от Мозыря остановлен.

В заявлении на сайте PERN говорится что Польша вновь начнет принимать российскую нефть, когда будет устранен источник загрязнения. Ранее в "Транснефти" признавали, что по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" в Беларусь поступает некачественная нефть, и говорили, что источник загрязнения найден на участке под Самарой.

В польской нефтетранспортной компании добавили, что в случае длительного прекращения работы нефтепровода Польша сможет закупать нефть, например, через морской терминал в Гданьске.

"Грязная" нефть

Ранее на этой неделе Беларусь уже заявляла, что прекратила поставки нефти в Польшу, страны Балтии и на Украину. 23 апреля "Белоруснефть" сообщила, что до конца года Минск планирует начать импорт сырья из других стран.

19 апреля государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что по трубопроводу из России поступает нефть, в которой содержание хлорорганических соединений превышает допустимые значения в десятки раз. Иными словами, Минск обвинил Россию в поставках некачественной нефти.

В России признали, что по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" - южному участку трубопровода "Дружба" - в Беларусь поступает некачественная нефть. В "Транснефти" заверили, что находятся в постоянном контакте с белорусскими специалистами и ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни.

Кроме того, Беларусь уже начала искать альтернативные пути поставок нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Один из вариантов - импорт сырья через балтийские порты. Также рассматривается возможность поставок через порт Одессы.