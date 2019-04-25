Путин и Ким Чен Ын начали переговоры во Владивостоке. Это их первая встреча

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин проводят встречу во Владивостоке. Это первый визит Кима в Россию.

Путин встретил Кима на территории Дальневосточного федерального университета.

Путин и Ким выразили надежду, что прямые переговоры помогут денуклеаризации на Корейском полуострове и что Россия сможет поспособствовать ядерному разоружению КНДР.

"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", - сказал Путин.

"Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни", - заявил в свою очередь северокорейский лидер, открывая встречу.

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin\tass Image caption Насколько известно, прежде Путин и Ким никогда не встречались

Насколько известно, прежде Путин и Ким никогда лично не встречались. Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится в сложное для Северной Кореи время - на фоне провала переговоров с США в Ханое в феврале этого года, на которые Пхеньян возлагал большие надежды.