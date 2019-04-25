СМИ России: от встречи Путина и Кима не стоит ждать прорывов

В обзоре российских СМИ за 25 апреля:

"Коммерсант": каравай, борщ и фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в среду поездом во Владивосток на переговоры с Владимиром Путиным. "Коммерсант" пишет, что от встречи не стоит ожидать ни прорыва, ни каких-либо итоговых документов. Большинство российских и корейских экспертов сошлись на том, что визит важен скорее с символической, нежели с политической или экономической точек зрения.

"После провала саммита в Ханое (встреча глав КНДР и США в столице Вьетнама 28 февраля завершилась раньше времени и безрезультатно) Ким Чен Ыну нужно подтвердить, что в целом он привержен денуклеаризации, но в рамках российско-китайского поэтапного плана, - считает эксперт южнокорейского ASAN Institute for Policy Studies Го Мёнхын. - Дональд Трамп и его команда выступают сейчас резко против такого развития событий, требуя полной денуклеаризации КНДР как условие снятия ограничений".

По данным издания, именно с такой позицией приезжал 18 апреля в Москву спецпосланник Вашингтона по КНДР Стивен Биган.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов полагает, что при такой сравнительно небольшой длительности встречи (судя по расписанию Владимира Путина, на нее вряд ли удастся выделить больше двух часов) серьезно обсудить какие-то вопросы вряд ли получится. "Никаких итоговых документов выпускать не планируется", - сообщил эксперт, и эту информацию подтвердил Кремль.

По словам Асмолова, "скорее всего, стороны подтвердят приверженность уже обсуждавшимся ранее документам, кратко поговорят о том, как развивать торговлю в условиях санкций, и обсудят ход переговоров с США". Эксперт уточнил, что Россию тупик в американо-корейских переговорах устраивает: для нее в первую очередь важна стабильность на полуострове и поддержание статус-кво в отношениях с Пхеньяном.

Директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев полагает, что ключевым итогом встречи двух лидеров будет их совместная фотография, так как по существу предложить Северной Корее Москва может не так много.

"У России нет экономических рычагов влияния на КНДР, объем двусторонней торговли незначителен, - сообщил он. - А независимым посредником в урегулировании американо-корейских проблем Москва быть не может, так как, во-первых, ее политика в этой сфере идет в фарватере китайской, а во-вторых, она находится в конфликте с США и ее помощь не примут".

Для Владимира Путина встреча - отличный способ показать, что Москва принимает активное участие во всех важнейших мировых процессах, полагает Го Мёнхын из ASAN Institute for Policy Studies. "Таким образом президент России покажет, что страна - незаменимый игрок в мировых делах", - добавил он.

Артем Лукин, впрочем, полагает, что присутствие в российской делегации министра транспорта РФ Евгения Дитриха указывает на то, что стороны обсудят строительство автомобильного моста через реку Туманную, разделяющую два государства.

"Ведомости", РБК: ставка на хаос

Эксперты на страницах российских газет оценили указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Многие склоняются к мнению, что Москва намерена говорить с новой украинской властью только с позиции силы.

"Ведомости" пишут, что жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) далеко ездить за паспортами не придется - пункты для приема документов будут развернуты в России вблизи пограничных переходов.

Главным лоббистом указа был помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, говорит человек, близкий к Кремлю. Его издали только после выборов президента Украины, так как во время кампании это могло бы пойти на пользу действующему президенту Петру Порошенко.

Действия российских властей называют тактикой "жесткого давления", считает украинский политолог Владимир Фесенко. "Это решение может стать аргументом для украинской стороны на разных переговорах, так как фактически означает косвенное признание оккупации этих территорий", - отмечает он.

Указ направлен на то, чтобы в заявлениях и действиях избранного президента Украины Владимира Зеленского проявилась конкретика по поводу минских соглашений и всего комплекса российско-украинских отношений, полагает украинский политолог Вадим Карасев. Правда, любая конкретика будет вызывать ростки разочарования и формировать кризис ожиданий от нового президента, подчеркивает эксперт.

"Возможно, стратегия Кремля направлена на создание этого кризиса, и если это так, то, значит, Кремль делает ставку на поствыборный хаос в Украине, а не на работу с новым президентом", - говорит он.

Проект выдачи российских паспортов в Донбассе долго готовился и должен был быть реализован вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины, говорит политолог Евгений Минченко.

"Это уже третий сигнал России [после новых санкций в отношении Украины и отказа поздравлять Зеленского с победой] о том, что никаких ставок на Зеленского у России не было", - считает эксперт. Кремль приглашает нового президента "к диалогу с позиции силы", отмечает он. Минченко полагает, что действия Москвы стимулируют украинскую сторону к диалогу.

РБК пишет, что Москва своими действиями повышает ставки в торге с новыми киевскими властями. Указ может быть ответом Москвы на серию сигналов, поданных во время предвыборной кампании Владимира Зеленского и идущих вразрез с минскими соглашениями, считает политолог Олег Игнатов. Зеленский говорил об отказе от амнистии для жителей непризнанных республик, от придания территориям особого статуса и неготовности идти на прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

Хотя слухи о готовящемся упрощении процедуры получения украинцами гражданства в России ходили давно, для Запада указ Путина, скорее всего, стал "неожиданностью и неприятным сюрпризом", говорит директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен. "Тем более что многие в Париже и Берлине возлагали надежды на то, что избрание нового президента на Украине, который придерживается менее радикальной позиции по России, чем уходящий лидер, откроет новые возможности для урегулирования кризиса", - сказал он РБК.

Эксперт убежден, что решение Москвы в Европе воспримут негативно. Шаг России вряд ли повлечет за собой незамедлительные санкции или будет интерпретирован как подготовка к аннексии востока Украины, но лидеры в Европе, скорее всего, озадачены и не понимают, чего добивается Кремль, полагает Дюбьен.

"Ведомости": хамон и пармезан могут извлечь из чемоданов

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон, пишут "Ведомости". Вместе с мясными и молочными изделиями в страну могут попасть опасные вирусы животных, считают производители мяса и минсельхоз.

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком", направила 20 марта, подтвердил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

Растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа, пишет Юшин. Один из каналов распространения вируса - антропогенный, вместе с путешественниками, рассказал он изданию.

Импорт мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 году в ответ на санкции против нескольких секторов российской экономики. Однако для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения.

Молочная продукция тоже может быть опасна. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию, продолжает Юшин.

Для молочной продукции эта проблема преувеличена - 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, считает он.

По мнению Белова, контроль на границе важен, но это далеко не первоочередная задача. В России много внутренних проблем: разобщенность ветеринарных служб, слабая материальная часть и финансовое обеспечение значительной части ветеринарных служб. Это не может не сказываться на эффективности борьбы с опасными болезнями животных.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.