Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон был принципиально важен для уходящего президента Петра Порошенко, подготовка к его принятию растянулась на несколько месяцев - и депутаты успели до окончания полномочий Порошенко.

Проект закона вызвал на Украине дискуссии. Его сторонники считают, что он обеспечит развитие украинского языка, противники - что ущемит тех, кто говорит на других языках.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении многие депутаты указывали на необходимость доработки документа. Ко второму чтению депутаты подготовили более двух тысяч поправок.

Рассмотрение законопроекта началось еще до первого тура президентских выборов. Вечером в воскресенье, 21 апреля, уже после того, как стало ясно, что действующий президент Украины проигрывает второй тур выборов, Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о государственном языке, если парламент примет его в течение ближайшей недели.

В день рассмотрения законопроекта у Верховной рады собрался митинг в поддержку инициативы. После почти двух месяцев работы над поправками депутаты приняли закон - "за" проголосовали 278 депутатов.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Активисты проводили акции в поддержку закона под стенами Верховной рады Украины

Председатель комитета рады по вопросам культуры и религии Николай Княжицкий сообщил, что законопроект "не очень отличается от того, который был ко второму чтению".

"Мы отложили введение административных наказаний на три года, а уголовного наказания и не планировалось", - сказал депутат.

Перед голосованием депутатов напутствовал спикер Верховной рады Андрей Парубий: "Язык объединяет. Где язык - там победа".

Украинский язык - единственный официальный

В соответствии с законом украинский язык - единственный государственный и официальный язык в стране. Местным властям запрещено каким-либо образом вмешиваться в порядок применения украинского языка.

В первоначальном варианте законопроекта речь шла о том, что попытки предоставления официального статуса любому другому языку должны рассматриваться как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Но в принятом законе этого положения нет.

Действие нового закона не распространяется на сферу частного общения и религии, но он обязывает каждого гражданина владеть государственным языком. Претенденты на получение украинского гражданства должны будут сдать языковой экзамен.

Во всех регионах Украины планируется создать центры по изучению украинского языка, занятия в которых будут бесплатными.

Закон определяет категории лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его во время исполнения служебных обязанностей. Это президент, члены правительства, депутаты всех уровней, служащие нацбанка, офицеры, педагоги, работники государственных медицинских учреждений.

Наказание за нарушения

За невыполнение норм закона предусмотрена административная ответственность. К ней начнут привлекать через три года после вступления закона в силу.

За нарушение правил применения языка в делопроизводстве, в вооруженных силах и правоохранительных органах предусмотрены штрафы в размере от 3400 до 6800 гривен (8200-16400 рублей). В сфере культуры, образования и рекламы штрафы составят от 3400 до 5100 гривен (до 12 тысяч рублей). Для печатных СМИ вводятся штрафы в размере от 6800 до 8500 гривен (16-20 тысяч рублей).