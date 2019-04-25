Чума на оба ваши блюда. Могут ли быть заразными хамон и пармезан?

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Российские производители мяса и колбасы предложили запретить ввоз мясо-молочной продукции для личных нужд из-за риска распространения опасных вирусов - африканской чумы свиней (АЧС) и ящура. Русская служба Би-би-си спросила у экспертов, насколько опасными могут быть пармезан и хамон.

Минсельхоз и Россельхознадзор предложение Национальной мясной ассоциации производителей поддержали. Речь идет о том, чтобы ввести полный запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции, узнала газета "Ведомости".

Если мера будет одобрена, россияне лишатся возможности ввозить из-за рубежа колбасу и сыр, которые не продаются в России из-за продуктового эмбарго.

Сейчас для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, если это готовая продукция в заводской упаковке.

Об опасности распространения вируса АЧС и рисках провоза в багаже хамона Русская служба Би-би спросила ветеринарного врача Анну Архипову и заведующего лабораторией фармакологии и токсикологии Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Александра Святковского.

Может ли вирус АЧС содержаться в готовой продукции и представляет ли он угрозу?

Архипова: Для изготовления хамона берется сырое мясо, которое проходит очень строгий контроль, учитывающий, из какого региона приходит это мясо. С паспортом о прививках и эпизоотической ситуации района. Если там зарегистрирована АЧС, то мясо не допускается для изготовления сыровяленых-сырокопченых изделий. Такое мясо идет только в консервы и вареные колбасные изделия. А консервы и хамон производятся на разных заводах. Сыр тоже не опасен для человека. Сможет ли приехать вирус на головке сыра? Мммм, стопроцентно утверждать не буду, но это крайне маловероятно. 1-3% что сможет принести вирус. Но это должен быть сыр, который делался в антисанитарных условиях.

Может ли человек быть распространителем вируса АЧС?

Архипова: Человек должен пообщаться с больным животным и, не переодеваясь, не помыв руки, пойти и пообщаться со здоровым животным. А теперь чисто теоретически - вы сможете не мыть руки за все то время, что будете ехать из Испании к нам в Россию? Для человека вирус безвреден.

Святковский: Крупный рогатый скот и птицы могут быть переносчиками. Это звенья, которые могут переносить вирус, как и человек.

Пример. В воинской части. Закрытое учреждение. Содержится для местных нужд штук 10 хрюшек, и вот возникает вирус. Как? Откуда? Какому-то солдатику прислали какое-то сало из дома. Он, может, даже не прикасался к свинье, но, простите, погадил где-то на лужайке, а там потом свинья прошла. Или птичка поклевала остатки сала и прилетела на ферму. И все.

Как этот вирус передается антропогенно?

Архипова: Консервы человек может есть и трогать, никого не заразите. Колбаса тоже не опасна. Опасно только сырое мясо, по пути его транспортировки велика вероятность заражения животных АЧС. АЧС в принципе опасна для диких животных, потому что в мясопроизводящих комплексах делается прививка от вируса. Если вы посмотрите отчеты по эпизоотической ситуации за 2007-2017 годы, то увидите, что основная зона поражения - европейская, основные зараженные - дикие животные. К нам это заболевание поступает с сырым мясом и зараженными животными, но никак не с хамоном или сыром. И надо не запрещать привозить хамон и сыр, а надо делать вакцинацию животных, содержащихся в частных хозяйствах.

Святковский: Антропогенный путь заражения - один из наиболее коварных и опасных. Практически все вирусы обладают большой вариабельностью. Поэтому если ген вируса определяется в колбасе, он уже неживой, но если он определился, то эта колбаса должна быть уничтожена. Почему? Потому что этот ген способен встраиваться в другие вирусы, где он может активироваться. Может быть мутация вируса - фонтанная или целенаправленная, приспособленческая.

В Японии за незаконный ввоз мяса и мясной продукции можно получить до трех лет каторги, на Тайване за провоз свинины из Вьетнама предусмотрены штрафы на сумму до 33 тысяч долларов, в США в принципе нельзя провозить продукты. С точки зрения продовольственной безопасности строгий запрет - оправданная мера?

Архипова: Слишком маленький процент вероятности заражения. Тогда имеет смысл в принципе запретить людям перемещаться по территориям с АЧС. Колбасой вы же не будете кормить свинью, или пармезаном? А для заражения нужен контакт с зараженным животным, зерном и так далее. Вирус у живого животного находится в организме порядка месяца (может заразить), а в мертвом - до 1-2 недель. Хамон сколько готовится? А пармезан сколько вызревает?

Святковский: Да. Это оправданно. После того как у нас открылись границы в 90-е годы, очень много проблем возникло. Чума свиней [до этого] у нас практически отсутствовала. Единственный случай был, когда завезли в Одессу, быстро диагностировали, провели тотальное уничтожение поголовья. Советская ветеринарная служба была на высоком уровне в плане законодательства. Но частных производств тогда не было, законодательство регулировало государственное производство. Как только появилась частная собственность, большинство инструкций перестали работать, стало сложно отследить пути вывоза поголовья, это коммерческая тайна. Потеря этой правовой базы привела к пробуксовыванию, сейчас риск возникновения повышается в связи с высокой степенью бесконтрольности продвижения продукции.