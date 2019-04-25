В архиве Энтони Бёрджесса нашли продолжение "Заводного апельсина"

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В архиве писателя Энтони Бёрджесса нашли неизвестную ранее рукопись продолжения его сатирической антиутопии "Заводной апельсин".

200-страничный текст под заглавием "Состояние заводного механизма" представляет собой коллекцию размышлений писателя о разных состояниях человека и продолжает темы, поднятые им в романе 1962 года. Эта рукопись прежде нигде не была опубликована, она была среди бумаг в доме Бёрджесса в Браччано, неподалеку от Рима.

После смерти писателя в 1993 году дом продали, и архив перенесли в Манчестер, где его каталогизировал Международный фонд Энтони Бёрджесса.

В романе рассказывается о попытке государства вылечить подростка-преступника.

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Автор описывает незаконченное продолжение "Заводного апельсина" как "большое философское высказывание о состоянии современного человека", излагающее его обеспокоенность по поводу влияния на человечество технологий, в частности средств массовой информации, кино и телевидения. Произведение описывается как "частично философское размышление и частично автобиография".

В книге Бёрджесс также затронул тему противоречивого восприятия экранизации "Заводного апельсина", одноименного фильма Стэнли Кубрика 1971 года.

По словам Эндрю Бисвелла, профессора литературы в университете Манчестер Метрополитан и директора Международного фонда Энтони Бёрджесса, споры вокруг фильма Кубрика вдохновили Берджесса на создание манускрипта.

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Культовую киноленту Кубрика обвиняли в том, что она вызвала волну насильственных подражательных преступлений. Местные советы Великобритании этот фильм запрещали к показу. В роли одержимого насилием главного персонажа и рассказчика Алекса снялся Малкольм Макдауэлл.

Только после смерти Кубрика в 1999 году фильм вновь стали показывать в британских кинотеатрах и переиздали для домашнего просмотра.

В США же "Заводной апельсин" имел громадный успех и был номинирован на премию "Оскар" в 1972 году.

Произведение также объясняет происхождение необычного названия его романа.

"В 1945 году, когда я вернулся из армии, - гласит выдержка, - я услышал, как 80-летний кокни в лондонском пабе сказал, что некто был "странным, как заводной апельсин".

"Странный" не значило "гомосексуал": это означало "сумасшедший"... Почти двадцать лет я хотел это использовать в качестве заглавия к чему-нибудь... Это была традиционная метафора, но она просилась в заглавие работы, сочетающей в себе заботу о традициях и причудливую технику".

"Это замечательное неопубликованное продолжение "Заводного апельсина" проливает новый свет на Бёрджесса, Кубрика и споры вокруг романа. "Состояние заводного механизма" обеспечивает контекст для самой известной работы Бёрджесса и распространяется на его взгляды на преступления, наказания и возможные разрушительные эффекты визуальной культуры", - говорит профессор Эндрю Бисвелл.

По словам Бисвелла, автор отказался от рукописи, когда понял, что "он был писателем, а не философом".

После этого, в 1974 году, он опубликовал короткий автобиографический роман на те же темы под названием "Заводной завет".

В пятницу 26 апреля музей дизайна в Лондоне открывает большую выставку, посвященную Стэнли Кубрику, в которую будут включены материалы из его фильма "Заводной апельсин".