Рами Малек сыграет злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде
Обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Рами Малек сыграет злодея в очередном, 25 по счету фильме о Джеймсе Бонде. Об этом стало известно на официальной церемонии, посвященной фильму, проходившей на Ямайке.
Малек получил "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".
Премьера картины назначена на апрель 2020 года. Ее название пока неизвестно. Роль агента 007 в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг.
Одним из сценаристов новой картины утверждена Фиби Уоллер-Бридж, которая написала сценарий известного телесериала "Убийство Евы".
Малек не смог приехать на церемонию и обратился к собравшимся по видеосвязи. "Я тут застрял в Нью-Йорке на съемках, но хочу поскорее присоединиться к актерам и съемочной группе. Я обещаю вам, что сделаю все, чтобы мистеру Бонду было нелегко в этом 25-м фильме. Скоро увидимся", - сказал он.
После этих слов исполнитель роли Бонда Дэниэл Крейг сказал, что ему страшно представить, с чем придется столкнуться секретному агенту, придуманному Иэном Флеммингом.
Что известно о сюжете?
В официальном описании картины говорится: "Бонд покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но это длится недолго. К нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер и просит о помощи".
"Задача по спасению похищенного ученого оказывается более опасной, чем казалось. В итоге Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями".
На вопрос о сюжете продюсер Барбара Брокколи сказала: "В начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом. Он отдыхает на Ямайке. Мы ему построили необычный дом. У нас для Бонда заготовлено много всего, но названия, к сожалению, пока нет".
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Кто еще снимается в картине?
Также было официально объявлено, что в фильм вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью, Наоми Харрис вновь исполнит роль Манипенни, а Леа Сейду опять сыграет Мадлен Суонн.
Помимо Малека, в 25-м фильме о Бонде будут участвовать такие новые актеры:
- Английская актриса Лашана Линч, которая стала известной исполнением роли в фильме "Капитан Марвел"
- Американский актер Билли Магнуссен, который играл в сериалах "Черное зеркало" и "Маньяк"
- Кубинская кинозвезда Ана де Армас, которая играла в фильме "По лезвию бритвы 2049"
- Новый французский актер Дали Бенсаллах, для которого это станет первой киноролью
- Шведско-датский актер Дэвид Денчик, который играл в британском сериале "Жестянщик, портной, солдат и шпион"