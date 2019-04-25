Рами Малек сыграет злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рами Малек получил "Оскара" за роль Фредди Меркьюри

Обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Рами Малек сыграет злодея в очередном, 25 по счету фильме о Джеймсе Бонде. Об этом стало известно на официальной церемонии, посвященной фильму, проходившей на Ямайке.

Малек получил "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

Премьера картины назначена на апрель 2020 года. Ее название пока неизвестно. Роль агента 007 в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Phoebe Waller-Bridge was responsible for the first series of Killing Eve

Одним из сценаристов новой картины утверждена Фиби Уоллер-Бридж, которая написала сценарий известного телесериала "Убийство Евы".

Малек не смог приехать на церемонию и обратился к собравшимся по видеосвязи. "Я тут застрял в Нью-Йорке на съемках, но хочу поскорее присоединиться к актерам и съемочной группе. Я обещаю вам, что сделаю все, чтобы мистеру Бонду было нелегко в этом 25-м фильме. Скоро увидимся", - сказал он.

После этих слов исполнитель роли Бонда Дэниэл Крейг сказал, что ему страшно представить, с чем придется столкнуться секретному агенту, придуманному Иэном Флеммингом.

Что известно о сюжете?

Правообладатель иллюстрации Eon Productions Image caption Дэниэл Крейг в трейлере фильма "Казино Рояль"

В официальном описании картины говорится: "Бонд покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но это длится недолго. К нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер и просит о помощи".

"Задача по спасению похищенного ученого оказывается более опасной, чем казалось. В итоге Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями".

На вопрос о сюжете продюсер Барбара Брокколи сказала: "В начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом. Он отдыхает на Ямайке. Мы ему построили необычный дом. У нас для Бонда заготовлено много всего, но названия, к сожалению, пока нет".

Кто еще снимается в картине?

Правообладатель иллюстрации MGM/Columbia/Eon Image caption Леа Сейду появлялась в предыдущей часть киносаги о Бонде

Также было официально объявлено, что в фильм вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью, Наоми Харрис вновь исполнит роль Манипенни, а Леа Сейду опять сыграет Мадлен Суонн.

Правообладатель иллюстрации Dave Allocca/StarPix/REX/Shutterstock Image caption Слева напрово: Леа Сейду, Ана де Армас, Дэниэл Крейг, Наоми Харрис и Лашана Линч

Помимо Малека, в 25-м фильме о Бонде будут участвовать такие новые актеры: