Правообладатель иллюстрации VCG/Getty Images Image caption Пока китайские товары доберутся морем до США, пошлины еще могут отменить.

Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары, не дожидаясь окончания переговоров с Китаем о перемирии в крупнейшей торговой войне современности.

Трамп развязал ее в прошлом году и пообещал легкую победу. С тех пор 360 млрд долларов товарооборота между двумя крупнейшими экономиками попали под ограничения, что затормозило рост во всем мире.

Американский президент списал эскалацию на коварность китайцев. Но его шаг может оказаться и блефом в агрессивной стадии переговоров, полагают эксперты, поскольку тарифная война вредит прежде всего американским потребителям и компаниям, которые теперь платят больше за китайские товары и комплектующие.

"Новые тарифы в 25% станут очередным шоком для американской экономики. Ведь именно американские компании столкнутся с ростом затрат. И не стоит забывать, что китайцы ответят зеркально", - сказала Дебора Элмс из Asian Trade Centre.

Поэтому Трампу выгоднее добиться от Китая уступок, объявить о триумфе, снять напряжение на фондовом рынке и заняться другими делами. Потенциально у него есть на это еще несколько дней, поскольку новые пошлины введены только на те товары, которые еще не отправлены из Китая, а доставка морем занимает от двух до четырех недель.

Око за око

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп получил "прекрасное письмо" от Си Цзиньпина на этой неделе и собирался позвонить ему. Надежда на перемирие еще не умерла.

Американцы покупают китайских товаров на полтриллиона долларов в год, тогда как продают в Китай почти в пять раз меньше.

В июле Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10% еще 200 млрд долларов импорта и пригрозил повысить тариф до 25% с нового года. Однако потом взял паузу для переговоров с китайцами, которые продолжались с переменным успехом несколько месяцев и должны были завершиться в пятницу.

Перед последним туром Трамп обвинил Китай в попытке уйти от достигнутых договоренностей, а в первую минуту завершающего дня переговоров выполнил угрозу и повысил пошлины на шесть тысяч товаров - от лопат до кинопроекторов.

Теперь дополнительный тариф в 25% покрывает 250 млн долларов, или почти половину, импорта китайских товаров в США. И Трамп уже грозит обложить пошлинами другую половину.

Китайцы выразили сожаление и обещали ответить зеркально, однако пространства для маневра в тарифной войне у них почти не осталось.

"Китай уже ввел запретительные пошлины почти на 90% американского импорта, так что око за око не получится. Но у них в запасе новые ограничения и запреты для американских компаний, равно как и отказ от прежде взятых на себя обязательств облегчить их доступ на финансовый рынок", - написал экономист Джордж Мангус, специализирующийся на Китае.

Правообладатель иллюстрации VW Pics / Getty Images Image caption Американские фермеры любят Трампа. Они - основная цель китайского контрнаступления.

"Переговоры продолжаются, и поскольку Трамп - это Трамп, новые тарифы еще могут использовать как пряник и отменить, если Китай вновь возьмет на себя обязательства, от которых он, по утверждению американцев, отказался. Но пока все складывается неважно", - пишет Мангус.

Вашингтон обвиняет Пекин в отказе от части достигнутых на переговорах договоренностей и нежелании менять законы ради защиты интеллектуальной собственности американских компаний.

Кто победит?

Эскалация торговой войны подорвет экономику Китая, США и мира в целом, предупредил Международный валютный фонд.

Китайская промышленность за исключением производителей электроники может потерять до пяти процентов рабочей силы, а в США сельское хозяйство и производители транспортного оборудования лишатся 1% занятых, подсчитали эксперты МВФ в апрельском полугодовом докладе.

По оценке главы фонда Кристин Лагард, из-за торговой войны США лишатся 0,6% ВВП, а китайская экономика недосчитается 1,5% роста.

Правообладатель иллюстрации VCG/Getty Images Image caption Китай поддерживает промышленность дешевыми кредитами, но продолжительная торговая война неизбежно обернется потерями для работников и бизнеса.

Экономисты Moody's и вовсе прочат США рецессию к концу 2020 года в отсутствие сделки с Китаем. Это чревато политическими проблемами для Трампа, поскольку именно тогда он будет переизбираться на второй срок.

Китайские ответные меры в первую очередь ударяют по фермерам, лояльным Трампу. Для компенсации потерь его администрация выделила им 12 млрд долларов в прошлом году и думает о новых субсидиях.

Другим пострадавшим повезло меньше. Общий эффект пока не так заметен, поскольку потери корпоративного сектора от пошлин Трампа меньше, чем прибыль от его прошлогодних налоговых льгот. Однако турбулентность фондового рынка показывает, что инвесторы все больше беспокоятся за будущее американского бизнеса.

Он и сам не скрывает тревоги.

"Американские компании несут убытки из-за пошлин, и они особо выражены в секторе производства товаров", - сетует президент национальной бизнес-ассоциации NABE Кевин Свифт.

Из опрошенных в апреле компаний этого сектора 67% ответили, что пошлины привели росту издержек, 50% вынуждены были повысить цены, а у 42% сократились продажи. Только 1% получил выгоду от торговой войны.

"Когда воюют США с Китаем, не выигрывает никто", - соглашается глава другой влиятельной организации, Американского совета международного бизнеса USCIB, Питер Робинсон.

"У американского бизнеса по-прежнему есть претензии к китайской торговой политике, но нам просто нужно найти способ урегулировать их, без того чтобы ставить под удар наши самые конкурентоспособные компании".