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В результате стрельбы у станции метро "Новые Черемушки" в Москве погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

В сквере рядом со станцией метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, сообщили в четверг российские информагентства, а позже подтвердили в Следственном комитете (СКР).

"Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта двух мужчин", - рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы. Он добавил, что сейчас правоохранители допрашивают возможных очевидцев случившегося, а также запросили записи с камер видеонаблюдения.

По данным собеседников Интерфакса и ТАСС, один мужчина выстрелил в другого, а затем покончил с собой.

По факту инцидента столичное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"Личности погибших уже установлены", - говорится в сообщении управления СКР по Москве.

Телеграм-канал Baza сообщал, что у одного из погибших мужчин нашли при себе удостоверение сотрудника Moscow Times. Как сообщили телеканалу "Дождь" в редакции Moscow Times, по их данным, никто из сотрудников издания к инциденту не причастен.