Теракты на Шри-Ланке: жертв оказалось меньше на сто человек

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В стране приняты строжайшие меры безопасности

Власти Шри-Ланки снизили официальную оценку числа погибших в результате взрывов в церквях и отелях в пасхальное воскресенье.

Ранее сообщалось, что погибли 359 человек. Теперь число жертв оценивается "около 253".

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Причиной неразберихи стали ошибки в подсчетах, говорится в заявлении властей.

Нападавшие подрывали себя в гостиницах и церквях в Коломбо и городе Баттикалоа на востоке страны. Сотни людей получили ранения и травмы.

Большинство погибших - граждане Шри-Ланки, но среди них были также десятки иностранцев. Полиция считает виновными в нападениях девять человек. По всей стране проводятся рейды, распространены фотографии семи человек, которых ищет полиция.

Власти обвинили местную исламистскую группировку Тоухид Джамат во взрывах бомб, однако уже сейчас ясно, что бомбисты имели поддержку из-за рубежа.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения и опубликовала видео с изображением восьми человек, якобы участников нападений, однако не представила никаких доказательств.

Почему первоначальная оценка оказалась столь неточной?

Заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Видживардене сообщил, что морги представили неверные данные о числе жертв.

По данным министерства здравоохранения, все вскрытия тел погибших были закончены к вечеру четверга, и оказалось, что многие жертвы были подсчитаны несколько раз.

Каково положение мусульманского меньшинства?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Похороны погибших продолжались весь день в среду

Мусульмане Шри-Ланки опасаются возможных преследований и репрессий со стороны властей и населения.

Многие из них принадлежат к мусульманской секте Ахмади. Они считают себя мусульманами и признают Коран, однако правоверные мусульмане относятся к ним как к неверным.

В районе Негомбо таких мусульман-ахмади особенно много. Некоторые сейчас укрываются в мечети под защитой полиции.

Многие из мусульман, живущих на Шри-Ланке, прибыли сюда из других стран, в том числе из Пакистана, спасаясь от преследований.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх признал, что некоторые из мусульман-ахмади уже подверглись нападениям. Население Шри-Ланки составляет 21 миллионов человек, и только менее 10% населения составляют мусульмане.