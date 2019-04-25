Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Быков - поэт, писатель и публицист, лауреат восьми национальных литературных премий, а также школьный учитель

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе было отравление. Быков был госпитализирован 16 апреля и введен в медикаментозную кому.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления - а это было отравление - не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", - сказал Быков в программе "Один", которую записал для "Эха Москвы", находясь в больнице.

Писатель добавил, что вопреки самым расхожим версиям, у него не было инсульта и нет диабета. Ничего из этого не могло быть причиной недомогания.

"Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок, и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", - цитирует слова Быкова агентство Интерфакс.

16 апреля 51-летнему Быкову стало плохо на борту самолета, летевшего в Уфу, где он должен был выступить с лекцией. После посадки самолета в Уфе он был госпитализирован. Сообщалось, что писатель находится в стабильно тяжелом состоянии.

После госпитализации состояние Быкова на протяжении нескольких дней было стабильно тяжелым - он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

18 апреля консилиум врачей принял решение о перевозке Быкова в Москву. В тот же день он был доставлен в Москву на самолете, который оплатила "Новая газета".

22 апреля Быков пришел в сознание, начал самостоятельно дышать и разговаривать. Сейчас писатель чувствует себя лучше: но у него "пока более-менее еще замедленная речь".

Дмитрий Быков - поэт, писатель и публицист, лауреат восьми национальных литературных премий, а также школьный учитель. Выступает с лекциями по русской литературе, написал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы и Владимира Маяковского. Кроме того, он сочиняет сатирические стихи на политические темы, которые читает актер Михаил Ефремов - это проекты "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

Быков хорошо известен и как журналист - много лет работает в еженедельнике "Собеседник", печатается в "Новой газете" и многих других изданиях, ведет программы на "Эхе Москвы" и телеканале "Дождь".