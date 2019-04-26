Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL Image caption Лидер КНДР выехал в Пхеньян на семь часов раньше запланированного времени

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из России в Пхеньян раньше, чем планировалось. Бронепоезд выехал из железнодорожного вокзала в центре Владивостока в 15 часов по местному времени (восемь утра по Москве).

Отъезд Ким Чен Ына состоялся на семь часов раньше объявленного времени. Он был запланирован на 22:00 пятницы 26 апреля по местному времени (15:00 мск), сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, по неизвестным причинам культурную программу лидера КНДР во Владивостоке сократили.

Он добавил, что в планах северокорейского лидера на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Какие именно мероприятия были отменены, неясно.

Руководитель КНДР приехал к вокзалу на личном лимузине, который для него самолетом доставили во Владивосток. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимн России, гимн КНДР и "Катюшу", пишет Интерфакс.

К вагону была постелена красная ковровая дорожка, как и в день приезда северокорейского лидера.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу после обеда с лидером КНДР рассказал журналистам, что прощальный прием Ким Чен Ыну устроили в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году был его отец Ким Чен Ир.

"Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает", - сказал Кожемяко. Он добавил, что по пути показал Ким Чен Ыну ресторан "Моранбон", который открывал его дедушка, Ким Ир Сен. "Он сказал, что в следующий приезд туда пойдет", - отметил губернатор.

Первая встреча

Накануне прошла первая личная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая длилась дольше запланированного. Они провели переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Их беседа наедине длилась почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе.

Путин заявил, что остался доволен встречей с Кимом и назвал его "достаточно интересным и содержательным собеседником".

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Помимо переговоров, у Ким Чен Ына и Путина состоялся прием на территории ДВФУ

Лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. Как уточняли в Кремле, по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов. Сами руководители государств подчеркивали, что у них состоялся "обмен мнениями", а не переговоры в прямом смысле слова.

Лидеры обсуждали установление мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию, санкции, отношения между США и КНДР, а также вопросы относительно рабочих из Северной Кореи, которые трудятся в России.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР, а тот принял приглашение. В Кремле пока не комментировали данный вопрос.