Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из России в Пхеньян раньше, чем планировалось. Бронепоезд выехал из железнодорожного вокзала в центре Владивостока в 15 часов по местному времени (восемь утра по Москве).
Отъезд Ким Чен Ына состоялся на семь часов раньше объявленного времени. Он был запланирован на 22:00 пятницы 26 апреля по местному времени (15:00 мск), сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, по неизвестным причинам культурную программу лидера КНДР во Владивостоке сократили.
Он добавил, что в планах северокорейского лидера на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Какие именно мероприятия были отменены, неясно.
Руководитель КНДР приехал к вокзалу на личном лимузине, который для него самолетом доставили во Владивосток. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимн России, гимн КНДР и "Катюшу", пишет Интерфакс.
К вагону была постелена красная ковровая дорожка, как и в день приезда северокорейского лидера.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу после обеда с лидером КНДР рассказал журналистам, что прощальный прием Ким Чен Ыну устроили в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году был его отец Ким Чен Ир.
"Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает", - сказал Кожемяко. Он добавил, что по пути показал Ким Чен Ыну ресторан "Моранбон", который открывал его дедушка, Ким Ир Сен. "Он сказал, что в следующий приезд туда пойдет", - отметил губернатор.
Первая встреча
Накануне прошла первая личная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая длилась дольше запланированного. Они провели переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Их беседа наедине длилась почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе.
Путин заявил, что остался доволен встречей с Кимом и назвал его "достаточно интересным и содержательным собеседником".
Лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. Как уточняли в Кремле, по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов. Сами руководители государств подчеркивали, что у них состоялся "обмен мнениями", а не переговоры в прямом смысле слова.
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Лидеры обсуждали установление мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию, санкции, отношения между США и КНДР, а также вопросы относительно рабочих из Северной Кореи, которые трудятся в России.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР, а тот принял приглашение. В Кремле пока не комментировали данный вопрос.