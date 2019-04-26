Умерла актриса Элина Быстрицкая. Она сыграла Аксинью в "Тихом Доне"

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На 92-м году жизни скончалась актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

"Элина Авраамовна скончалась", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела, говорится в сообщении.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - сказала ТАСС директор театра.

Быстрицкая известна ролью Аксиньи в кинокартине Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957). Другая ее известная роль - в фильме "Добровольцы", где она сыграла с актером Михаилом Ульяновым. Известна она и по ролям в фильмах "В мирные дни" и "Неоконченная повесть".

С конца 1970-х годов Быстрицкая была профессором Высшего театрального училища имени Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе имени Луначарского.