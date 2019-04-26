Россияне пытаются сами строить и ремонтировать дороги. Иногда их за это штрафуют

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Местные власти часто признают построенные жителями дороги самостроем - и требуют их снести

В России в период весенних паводков часто можно встретить размытые дороги, по которым невозможно передвигаться. Некоторые жители решают сами исправить это - и иногда их за это наказывают власти.

Жительница Тюменского района Марина Решетникова на собственные деньги построила 200 метров дороги к своему участку в деревне Гусево. Она утверждает, что подъехать к ее дому из-за отсутствия дороги было невозможно, пишет издание Ura.ru.

По ее словам, она не раз обращалась в администрацию, но там лишь откладывали сроки строительства. Тогда женщина дважды отсыпала дорогу песком, асфальтной срезкой и пескощебнем.

Теперь она пытается через суд получить от администрации возмещение стоимости работ - 128 тысяч рублей. Власти называют дорогу самовольной постройкой и требуют снести.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы, администрация района считает, что материалы для строительства дороги были приобретены Решетниковой незаконно, а указанный ей моральный вред, за который она требует 30 тысяч рублей, является надуманным и не может быть возмещен.

Тюменский районный суд отказал Решетниковой в удовлетворении ее требований, она планирует обратиться в областной суд.

Дорога из досок

Такой случай - не единичный. Так, в апреле в Пермском крае пенсионер Василий Ярков решил положить доски на размытую дорогу в деревне Пруддор. Его оштрафовали на пять тысяч рублей и обязали убрать доски, сообщает местный портал "Парма-новости".

Жалобу на Яркова в ГИБДД написал его сосед Василий Отинов, отмечает издание. Он мотивировал ее тем, что якобы в случае пожара "он первый сгорит на этой улице".

В полиции решили, что Ярков "создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создал угрозу безопасности движения". Пенсионер убрал доски, но штраф намерен оспорить в суде, пишет издание.

В местной администрации пообещали провести "оканавливание и грейдирование" (выравнивание) дороги, однако заявили, что ремонт невозможен, так как все деньги, заложенные в бюджет поселения на 2019 год, уже распределены.

Один из самых крупных штрафов за самовольную постройку дороги получил егерь Ихтиандр Шарипов из Челябинской области в 2017 году. Как сообщали СМИ, он самостоятельно построил дорогу через болотистый участок к охотничьим домикам после просьб местных охотников.

В Россельхознадзоре решили, что дорога проложена по землям сельскохозяйственного назначения. "Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади около трех тысяч квадратных метров", - заявили в ведомстве.

Суд постановил Шарипову выплатить штраф в 2,5 миллиона рублей, а также убрать дорогу и восстановить почву. Оспорить эти решения егерю не удалось.

Мальчик с лопаткой

Однако не всегда попытки отремонтировать дорогу заканчиваются для россиян неудачно. Так, в конце апреля в Омске заделали ямы, которые ребенок пытался отремонтировать с помощью детской лопатки.

23 апреля в группе "ВКонтакте" "Аварийный Омск" появилось видео, на котором мальчик лопаткой сгребает грязь с обочины и засыпает ее в яму на дороге.

После того, как видео с мальчиком разошлось по омским группам в соцсетях, в мэрии поблагодарили его и позвали его к себе на работу через 10 лет.

Спустя три дня городские дорожные службы отремонтировали ямы на той самой дороге, сообщает издание NGS55.ru. В паблике "Аварийный Омск" также появились фотографии отремонтированных ям.